Unfallfrei bei der Kirmes in Gehofen

Bei der Kirmes in Gehofen schlug sich Laura Schmidt (im Bild) am Fahrsimulator der Kyffhäuser-Verkehrswacht wacker. Die siebenjährige Bottendorferin hatte gemeinsam mit ihrer Oma Monika zudem Freude am Kettenkarussell und an den Naschereien. Zahlreiche Einwohner der 600-Seelen-Gemeinde und Gäste nutzten das goldene Herbstwetter für einen Bummel über das kurzfristig genehmigte kleine Fest. Damit auch in puncto Corona-Risiko alles „unfallfrei“ abgehen konnte, herrschte in der „Festmeile“ vor der Kirche für Besucher eine Einbahnstraßen-Regelung. Die Signale auf Straße und Wiese hatte Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) eigenhändig aufgesprüht.