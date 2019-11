Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Urnengemeinschaftsanlage soll eingerichtet werden

Die Stadt Artern muss sich eine neue einheitliche Friedhofsatzung sowie Friedhofgebührensatzung geben. Davon betroffen ist auch Schönfeld, weshalb der Ortschaftsrat mit Bauhofleiterin Christine Wehling in seiner jüngsten Sitzung über dieses Thema sprach.

Wehling führte, wie schon zuvor in den Ortschaftsratssitzungen in Artern und Heygendorf, aus, dass im Zuge der Gemeindeneugliederung einheitliche Satzungen in allen Ortschaften der neuen Stadt Artern notwendig sind und auch von der Kommunalaufsicht eingefordert werden. Bislang galt auch für Schönfeld, das als Ortsteil an Artern angegliedert war, die Friedhof- und Friedhofgebührensatzung der alten Stadt Artern. Anders als auf dem Parkfriedhof in Artern gab es auf dem Schönfelder Dorffriedhof aber bislang keine Urnengemeinschaftsanlage für eine anonyme Bestattung. Dies solle aber künftig auch hier möglich sein. Deshalb regte Christine Wehling an, in die neue Satzung auch die Schaffung einer Urnengemeinschaftsanlage sowie einer Anlage für halbanonyme Bestattungen mit Platten, auf denen die Namen der Beigesetzten verewigt sind, aufzunehmen. Darüber herrschte im Ortschaftsrat dann auch Einigkeit. Anders als in Voigstedt oder Heygendorf, die teils völlig andere Regelungen in ihren Satzungen hatten, als in Artern üblich, musste für Schönfeld nichts Grundlegendes weiter angepasst werden. Die Verwaltung wird nun neue Satzungen erstellen, die dann für alle vier Ortschaften gültig sein sollen. Wenn der Entwurf steht, wird dieser allen Ortschaftsräten vorgelegt, die dann auch eine Stellungnahme dazu abgeben sollen.