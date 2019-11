Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verein pflanzt einen Baum

Am 8. Februar 1994 gründete sich der Heimat- und Museumsverein Bad Frankenhausen zur ideellen und finanziellen Unterstützung unseres Regionalmuseums im Schloss. Für sein 25-jähriges Bestehen hat sich der Verein entschieden, die Unterstützung, die die Stadt für Vereine zur Verfügung stellt, für die Pflanzung eines Baumes auszugeben. So wird am heutigen Mittwoch um 15.00 auf der Wiese vor dem Schloss in Richtung Schlossstraße einen Speierling gepflanzt. Alle Vereinsmitglieder sind dazu eingeladen.

„Wir wollen damit einen Beitrag für mehr Grün in unserer Stadt leisten“, sagt Petra Wäldchen. Der Verein zeichne sich durch vielfältige Aktivitäten aus. „Neben der schon genannten Hilfe für unser Museums unterstützen wir auch die monatliche Vortragsreihe des Museums. Die Geselligkeit darf auch nicht fehlen und so treffen wir uns einmal im Monat zum Stammtisch“, so Wäldchen. Großer Beliebtheit erfreuen sich demnach bei den Vereinsmitgliedern unsere Wanderungen und Wanderfahrten. Auch im nächsten Jahr hat der Verein viel vor. Ein wichtiges Ereignis wird am 2. Mai sein, wenn 100 Jahre Museum Bad Frankenhausen gefeiert wird.