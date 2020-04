Zwei Menschen im Alter von 82 und 52 Jahren sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Artern verletzt worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfahrt nicht beachtet: Zwei Verletzte bei Unfall

Artern. Nach Angaben der Polizei wollte in Artern ein 82 Jähriger mit seinem Auto von der Magdalenenstraße in die Puschkinstraße fahren. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigtem Auto zusammen, in dem ein 52-Jähriger am Steuer saß.

Bei dem Unfall wurden bei Autofahrer leichte Verletzungen. Der 52-Jährige kam schließlich ins Krankenhaus.

Bei der Bergung der Unfallautos rutschte einer der Wagen gegen den Zaun eines Kindergartens. Dabei wurde der Zaun beschädigt.