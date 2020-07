Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrswacht Artern lädt zur Versammlung

Die Kyffhäuser-Verkehrswacht Artern lädt am Donnerstag, 9. Juli, ab 14 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung in den Ratssaal im Arterner Rathaus ein. Diese Räumlichkeit erlaubt es dem Verein, die Versammlung unter Einhaltung der derzeitig gültigen Abstands- und Hygieneregeln durchzuführen. Teilnehmer sollen ihren Mund- und Nasenschutz mitbringen, der auf den Gängen beim Ein-und Austreten in den Rathaussaal getragen werden muss.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Nachwahl des Schatzmeisters Lothar Krause, eine Beschlussfassung zur Änderung der Satzung, der Bericht des Vorstandes 2019, ein Verkehrsunfallbericht der Polizeiinspektion Sondershausen, ein Bericht zum Haushalt 2019 durch den Schatzmeister, die Entlastung der Vorstandes, eine Diskussion und Beschlussfassung zum Haushalt 2020 sowie Informationen auf Aktivitäten des Vereins 2020.