Bad Frankenhausen: Versammlung für Mitglieder

Der Förderverein Oberkirche Bad Frankenhausen lädt am Samstag, dem 25. Januar, ab 14 Uhr zu seiner Mitgliederversammlung in den Thüringer Hof ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Arbeitsbericht des Vorstandes, Vorstandswahlen und ein Bericht zur Bausituation am Schiefen Turm durch den Bürgermeister.