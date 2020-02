Im Rathaus in Roßleben findet die Stadtratssitzung statt.

Roßleben-Wiehe. Abwasser, Trinkwasser, Wasserverband: Darüber spricht der Rat in Roßleben-Wiehe am 20. Februar.

Stadtratssitzung in Roßleben-Wiehe

Die erste Stadtratssitzung im neuen Jahr findet am Donnerstag, dem 20. Februar, ab 18 Uhr im Ratssaal in Roßleben zusammen. Themen der Sitzung sind unter anderem ein Antrag zur Aufnahme in das Programm zur Dorferneuerung und - entwicklung, die Aufhebungssatzung zur Gewässersatzung der Gemeinde Donndorf, die Verwaltungskostensatzung der Stadt Roßleben-Wiehe, die Satzung über die Einrichtung der Freiwilligen Feuerwehr und den Wasserwehrdienst der Stadt Roßleben-Wiehe und der Nutzungsvertrag Stadt Roßleben-Wiehe mit Kyffhäuser Abwasser und Trinkwasserverband Artern.