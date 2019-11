Viele Bäume und Sträucher am Gymnasium in Bad Frankenhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Bäume und Sträucher am Gymnasium in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Was die Gestaltung der Außenanlage des Neubaus Kyffhäuser-Gymnasium anbelangt, so war vorher klar, dass erst im Herbst Bäume, Sträucher, Stauden gepflanzt werden. Zum einen sind die Bäume – zu gegebener Zeit – Schattenspender, zum anderen, das war Lehrern wichtig, sollten auch Obstbäume, alte, regionale und späte Sorten, gepflanzt werden. Was die Sträucher anbelangt, so gab es die Idee von Beerensträuchern. Auch Schüler beschäftigten sich im Biologie-Unterricht mit dem Thema Erhalt von Bäumen auf dem Gelände, Ersatzanpflanzungen, Ökologie. Es gab auch die Bereitschaft, in den Freistunden der Gartenbaufirma zu helfen, wie die stellvertretende Schulleiterin Sylvia Thiele sagte. Dass Schüler in diesen Tagen mit helfen, freut sie. Und die Schüler wollen, wenn es wieder ein heißer Sommer wird, mit dafür sorgen, dass das Gepflanzte ausreichend Wasser bekommen.

Vor etwa vier Wochen wurden Stauden gepflanzt, in diesen Tagen sind die fast 30 Bäume dran. Es handelt sich um Spitzahorn sowie alte Apfelsorten, das Hochbeet wird eine Blutbuche zieren. Gepflanzt wird zudem eine große Zahl an Blütensträuchern, es sind 15 Arten, Weinbeere, natürlich auch Flieder.

Alte Obstsorten zu pflanzen, hält auch Lehrer Ulrich Schreiber für wichtig. Vor etwa zehn Jahren legten Siebtklässler bei Steinthaleben eine Streuobstwiese an, vor einigen Jahren gab es eine Baumpflanzaktion von Schülern unterhalb des Reha-Zentrums der Kurstadt. Streuobstwiese war auch Thema einer Seminararbeit. Zudem gab es ein Projekt „Baum“, wo in einer mobilen Mosterei Äpfel gepresst wurden, der Saft wurde dann von den Schülern verkostet.

Die Schule beteiligte sich, wie Schülersprecher Malcolm Stephan sagte, an einer Baumspende-Aktion von Thüringer Waldquell. Das Unternehmen wird im Thüringer Wald über 500 Bäume, für jeden Schüler und Lehrer des Gymnasiums einen, pflanzen. Schüler beschäftigen sich derzeit in einer Seminararbeit mit dem Thema Wald. Da werden sie sich auch vor Ort über die Pflanzaktion und mit Blick auf den Klimawandel über die Baumarten informieren.