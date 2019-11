Seega. In Seega ist am Wochenende Rassegeflügelausstellung. Gezeigt werden 209 Tiere in 54 Farbschlägen von 27 Züchtern aus neun Vereinen.

Vier Mal „Vorzüglich“ für Seegaer Züchter

Es ist ein Kraftakt für einen kleinen Rassegeflügelzuchtverein wie den Seegaer , eine kreisoffene Vereinsschau auf die Beine zu stellen. Um so größer war die Freude der 17 Vereinsmitglieder um Robert Nolle sowie Ortsteilbürgermeister Jörg Kunze (pl) am Samstagmorgen, dass es nach vier Jahren mal wieder geklappt hat. Denn wer Tiere züchtet, der möchte seine Zuchterfolge auch gern in seinem Heimatort präsentieren.

Und so gackerte, schnatterte und gurrte es 209-fach aus den Käfigen in der herbstlich geschmückten Ausstellungshalle, als Vereinschef Nolle zusammen mit Kyffhäuserland-Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) und dem Ortsteilbürgermeister am Morgen die Schau eröffneten.

Rassegeflügelausstellung in Seega: 209 Tiere in 54 Farbschlägen von 27 Züchtern aus 9 Vereinen Foto: Kerstin Fischer

Auch wenn die sommerliche Hitze in diesem Sommer bei den Tieren Spuren hinterließ und ihre Entwicklung verzögerte, zeigen sich die Seegaer Züchter mit dem Abschneiden ihrer Tiere mehr als zufrieden: Von der insgesamt fünf Mal vom Preisrichter vergebenen Bestnote „Vorzüglich“ konnten die Gastgeber für ihre Tiere immerhin vier abstauben. „Das ist ein toller Erfolg“, meinte Robert Nolle. Darüber hinaus hatten insgesamt 13 Tiere die zweitbesten Bewertung „Hervorragend“ erhalten, worauf ebenfalls vier auf die Seegaer entfielen. „Wenn es so heiß ist, stehen die Tiere auf der Stelle und ihr Federkleid wird nicht richtig ausgebildet. Das gibt dann bei der Bewertung Punktabzug“, klärt der Vereinschef über die Auswirkungen der Witterung auf den Zuchterfolg auf.

Insgesamt präsentieren 27 Züchter aus neun Vereinen in Seega ihre Tiere, die meisten von ihnen aus dem Altkreis Artern, wie etwa der Gemeinde Kyffhäuserland, Bad Frankenhausen, Hauteroda und Voigtstedt. Im Kyffhäuserland gibt es außer den Seegaern noch zwei weitere Rassegeflügelzuchtvereine. Der Seegaer Rassegeflügenzuchtverein besteht seit 57 Jahren. Was eine Vereinsschau für die Seegaer Züchter bedeutet, lässt sich an der Zahl der bisherigen Vereinsschauen ablesen, die die Seegaer Vereinszüchter seit der Gründung des Vereins organisierten – genau 7 Stück. „Mein Ziel ist es, zum 60-jährigen Bestehen des Vereins in drei Jahren die nächste Ausstellung zu veranstalten“, blickt Nolle am Samstag schon mal ein Stück nach vorn. Mindestens eine Vereinsschau solle es sein, mit 250 Tieren.

Die Ausstellung in Seega ist am Samstag noch bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr zu sehen.