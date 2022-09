Volksfeststimmung in Artern

Der 4. Heimattag und der 20. Gesundheitstag zog am Samstag wieder zahlreiche Arterner zum Schauen und Shoppen in die Innenstadt. Die Chefärztin für Kinder- und Jugendheilkunde an der Helios-Klinik in Sangerhausen, Dr. Alexandra Voigt, hatte beim Gesundheitstag in ihrer "Teddyklinik" viele plüschige Patienten zu verarzten.