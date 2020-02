Vom Winde verweht

Um kurz nach halb Zehn am Sonntag stand fest: Der große Rosensonntagsumzug in Bad Frankenhausen fällt aus. 25 bis 30 Laufgruppen, zu Fuß und mit Wagen, nehmen seit Jahren daran teil. Kostüme liegen bereit, Wagen sind gestaltet, Speisen, Getränke und diverses Wurfmaterial sind besorgt. Und Tausende Besucher säumen den Straßenrand. Es hätte wieder ein toller Nachmittag werden können.

Doch Sturmtief Yulia machte einen Strich durch die Rechnung. „Wir müssen unseren Rosensonntagsumzug schweren Herzens absagen! Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, posten die Karnevalisten vom FKK „Wipperveilchen“ um 10 Uhr ins soziale Netzwerk. Zu dieser Zeit wird die Region schon seit Stunden ordentlich durchgewedelt und der Regen nimmt eher zu als ab.

„Wir hatten schon Samstagabend überlegt, ob wir den Umzug abblasen. Aber es ist der große Auftritt unseres Prinzenpaares, darum wollten wir noch warten“, sagt am Sonntag FKK-Präsident Steffen Lobodasch. Doch bei angekündigten Windgeschwindigkeiten von bis zu hundert Stundenkilometern wurde am Sonntag nicht gezögert. Zu gefährlich, wenn der Sturm Aufbauten der Motivwagen wegreißt.

Das närrische Volk lässt sich die Stimmung nicht vermiesen. Die Halle füllt sich zusehens. Foto: Wilhelm Slodczyk

Für die FKK-Narren war die Entscheidung gleich doppelt bitter. Denn es sollte die große Premiere für den Wagen sein, den sich der Verein zugelegt und seit Monaten gestaltet hat. Wie, das bleibt nun bis nächstes Jahr ein Geheimnis.

Es ist das erste Mal in der 27-jährigen Geschichte des Rosensonntagumzugs, dass der Umzug nicht stattfindet. „Wir hatten schon Schnee, wir hatten Frühling. Wir hatten eigentlich schon jedes Wetter“, erinnert sich Andreas Ernst. „Bei Regen hätten wir durchgezogen, wenngleich dann deutlich weniger Zuschauer gekommen wären. Aber diese Wetterkombination hatten wir noch nicht.“

Die Überlegung, den Umzug eine Woche zu verschieben, war so rasch verworfen, wie sie aufkam: „Da hängen viele Anträge dran, wie Straßensperrungen etc., was sonst Monate Vorlauf braucht. Und auch die Feuerwehr unterstützt uns ja. Das kriegen wir kurzfristig nicht hin“, winkt Lobodasch ab.

Und so wurde flugs umorganisiert. Statt sich auf dem Altmarkt zum Abmarsch zu treffen, luden die Karnevalisten kurzerhand in die Rotbart-Arena ein. Die Halle war ohnehin gebucht, hier sollte der Umzug enden und ausklingen.

Fliederprinzessin Marie und Fliederkönigin Jennifer fährt der Wind in die Kleider, als sie ebenfalls auf dem Weg zur Festhalle sind. Foto: Wilhelm Slodczyk

Bei kostenlosem Eintritt gab es nun schon ab 14 Uhr Musik und Programm. Und die Faschingsfreunde kamen in die Halle geströmt. „Gleich am Morgen hatten Vereinsmitglieder spontan einen Auftritt zugesagt“, erzählt Lobodasch. Auch für Verpflegung war gesorgt: Vor dem Halleneingang stand der Backwagen von Konditormeister Trautmann, hinter der Halle brannte der Grill. Auch Süßigkeiten sollten fliegen, wenngleich nicht in üblichen Mengen. „Die restlichen Bonbons werden wir an die Kindereinrichtungen verteilen. Da fällt uns schon was ein“, kündigt Lobodasch an.

Das 2019/20er Prinzenpaar Christian und Annika Klöppel hatte damit nun allerdings doppeltes Pech, denn zur geplanten Krönung mussten sie erkältungsbedingt das Bett hüten. „Wir haben in der Stadt noch das Fliederfest mit dem Umzug und den den Bauernmarkt. Da wird sich sicher eine Gelegenheit finden, dass das Prinzenpaar noch mal in der Kutsche durch die Stadt fährt“, so der FKK-Präsident.