Von Katzen und Leitern

Na? Haben Ihnen gestern Katzen und Leitern Schweißperlen auf die Stirn getrieben? Oder haben Sie den Blick in den Spiegel vermieden? Wenn ja, sind Sie höchstwahrscheinlich abergläubisch. Wenn nicht, haben Sie wohl lediglich vergessen, auf den Kalender zu schauen.

Sie haben gestern, an einem Freitag, das 13. Türchen Ihres Adventskalenders geöffnet.

Ja, genau, gestern war Freitag, der 13., dieser gilt gemeinhin als Unglückstag schlechthin. Das liegt aber weniger am Freitag, als an der Zahl 13. Weltweit verzichten Fluglinien auf eine Reihe 13 in ihren Maschinen, gibt es kein Stockwerk Nummer 13 in Hochhäusern.

Interessant ist auch ein Blick in die Statistiken zum Freitag, dem 13. Weder Verkehrsunfälle häufen sich an diesem Tag überproportional, noch Flugzeugabstürze oder Ehescheidungen. Selbst der berühmte Schwarze Freitag, der Tag des großen Börsenkrachs 1929, war kein 13., sondern fand am 25. Oktober statt.

Was lernen wir daraus? Mit dem Verweis auf Aberglauben kann man sicherlich einige Missgeschicke nett verschleiern. Aber das Hindurchlaufen unter Leitern sollte man wegen der Unfallgefahr bestenfalls sowieso vermeiden, und schwarze Katzen können doch auch ganz freundliche Gefährten sein. Ich finde es spannend, mich mit dem Phänomen des Aberglaubens auseinanderzusetzen. Selbst würde ich mich aber nicht als abergläubisch bezeichnen.