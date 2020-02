In der Helios Klinik in Sangerhausen findet der Vortrag statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag zu Gefäßerkrankungen

Eine Patientenakademie zu Gefäßerkrankungen findet am Dienstag, 18. Febuar, ab 17 Uhr in der Cafeteria der Helios Klinik Sangerhausen statt. Referent ist Matthias Lenk, Chefarzt der Gefäßmedizin. In einem Gespräch können Vorbeugung und auch Behandlung von Fußschädigungen bei Diabetes mellitus besprochen werden. Betroffene und Angehörige sind in die Cafeteria eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung nicht erforderlich.