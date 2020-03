Wartungsarbeiten in der Therme der Kurstadt vorgezogen

Traditionell führt die Kyffhäuser-Therme im Juli für gut zwei Wochen umfangreiche Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. In dieser Zeit sind Bad und Sauna komplett geschlossen. Das ist in diesem Jahr anders. Die Arbeiten wurden vorgezogen.

Freitag, der 13. März: An diesem Tag wurden Bad und Sauna für die Besucher geschlossen. Es folgten das Kyffhäuser-Denkmal, die Tourist-Information, der Caravan-Stellplatz, Fahrradverleih, Salzsiedehaus und Minigolfanlage in Bad Frankenhausen. Die Kur- und Tourismus GmbH ist in all diesen Bereichen der Betreiber. „Geöffnet in der Therme ist lediglich die Physiotherapie für medizinische Behandlungen auf Rezept. Wir gehören zum Gesundheitssystem, haben da eine Verantwortung. Alle Physiotherapeuten sind auch an Bord“, sagt Jens Lüdecke, Geschäftsführer der GmbH, auf Nachfrage dieser Zeitung. Schon mehrere Tage vor dem 13. März habe man in der Therme die Infektionsmaßnahmen verschärft.

Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt

Für etwa 90 Prozent der Mitarbeiter der GmbH habe man Kurzarbeit angezeigt. Vier Mitarbeiter seien noch im Haus. „Die Situation Kurzarbeit ist mit einer großen Anspannung und Emotionalität verbunden. Die Mitarbeiter haben letztlich die Situation alle akzeptiert“, schildert Jens Lüdecke.

März und April seien mit Blick auf die Besucherzahlen gute Monate. „Die Schließung der Einrichtungen der GmbH bedeut einen Umsatzverlust von insgesamt mehreren 100.000 Euro. Durch eingeleitete Maßnahmen ist es unterm Strich dann immer noch eine sechsstellige Summe“, schildert der Geschäftsführer. Trotz Schließung gebe es in der Therme weiter anfallende Kosten. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit im Bereich Bad und Sauna laufe die Lüftung weiter, die Heizung habe man bis zu einem bestimmten Bereich runtergefahren, es gebe turnusmäßige Wartungsarbeiten, Versicherungen sind zu zahlen und so weiter.

Corona und die Auswirkungen. „Da gehen einem 1000 Dinge durch den Kopf. Auch was die Kostenreduzierung betrifft. Ist es möglich, die Wartungs- und Reinigungsarbeiten vom Juli jetzt in die Zeit der Schließung bis zum 19. April vorzuziehen? Die umfangreichen Planungen für den Juli sind Jahr für Jahr eine logistische Herausforderung, die Betriebsleiter Dieter Blumentritt meistert. Da müssen viele Gewerke in den Rhythmus gebracht werden, damit sie zum richtigen Zeitpunkt arbeiten können, müssen Material und Spezialteile bestellt werden“, sagt Jens Lüdecke.

Keine Schließzeit im Juli

„Es ist gelungen!“, betont er. Man hat, anders als im Juli, mehr als die zwei Wochen Zeit. Die benötige man auch, denn so manche Firma hat derzeit ein volles Auftragsbuch. Am 17. März kamen die ersten Handwerker. „Wir wollen alles schaffen, was nicht im laufenden Betrieb, also wenn die Besucher da sind, gemacht werden kann. Die Planungen sind so, dass sich niemand im Wege ist. Das Wasser in den Becken ist abgelassen, sie werden gereinigt und desinfiziert, gerissene oder verschlissene Fliesen werden ausgewechselt, Silikon erneuert, die Lüftungsanlage gereinigt, Wasseraufbereitungsanlage überprüft und gewartet, es gibt Malerarbeiten“, schildert Dieter Blumentritt.

Und die Liste der Arbeiten ist noch länger: In der Sauna gibt es intensive Reinigungsarbeiten, Leuchtmittel in der Therme – davon gibt es viele – werden abgenommen und gereinigt, die elektrische Anlagen überprüft, ebenso der Fahrstuhl, die Feuerlöscher, der Blitzschutz. Im Außenbereich nimmt man sich der Grünpflege an. Es sind in erster Linie Firmen im Einsatz, bestimmte Arbeiten erledigen Mitarbeiter der Einrichtung. Da geben es Zweierteams, der Infektionsschutz habe oberste Priorität. Je nach Bedarf seien insgesamt um die zehn Mitarbeiter im Einsatz.

„Wir haben den 20. April ganz fest im Blick. Bis dahin sollen die geplanten Arbeiten erledigt sein, sind wir für die Besucher in Bad und Sauna wieder bereit“, betont Jens Lüdecke. Es werde sich zeigen, wie weit die Allgemeinverfügungen zum Schutz vor dem Virus dann gelockert beziehungsweise aufgehoben werden – oder weiter bestehen. „Auf jeden Fall wird es die zweiwöchige Schließzeit im Juli für Wartungsarbeiten nicht geben“, sagt der Geschäftsführer.