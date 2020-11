Weihnachtsbäume im Kyffhäuserkreis selbst aus dem Wald holen

Kyffhäuserkreis. In Steinthaleben und Allmenhausen können auch in diesem Jahr Weihnachtsbäume wieder selbst geschlagen werden.

Seinen Weihnachtsbaum kann man bequem kaufen. Man kann ihn aber auch selbst im Wald schlagen und daraus ein Ereignis für die Familie machen. Im Kyffhäuserkreis ist das in diesem Jahr wieder an zwei Orten möglich: am 6. Dezember in Steinthaleben und eine Woche später im Oberholz bei Allmenhausen.

Weihnachtsbaumplantage in Steinthaleben. Foto: enrico kalb

„Wie schon in den Vorjahren bieten wir auch diesmal auf der Steinthalebener Plantage wieder Weihnachtsbäume zum Selberschlagen an“, teilt Enrico Kalb mit. Wer eine bereits geschlagene Weihnachtstanne vorzieht, auch der wird am Nikolaustag in Steinthaleben fündig: „Natürlich kann man sich einen frisch geschlagenen Baum aus der Plantage in Roßla auswählen“, so Kalb. Da der Andrang in den vergangenen Jahren so groß war, „werden wir in diesem Jahr zusätzlich Bäume anbieten“, stellt er in Aussicht.

Neben den Blaufichten und Nordmanntannen für das Fest ist von 9 bis 15 Uhr auch wieder die Traditionsbäckerei Bokrant aus Tilleda vor Ort, bei der man sich mit Kuchen für den Nachmittagskaffee eindecken kann. Außerdem gibt es Steinthalebener Würstchen von der Landfleischerei Bullin. Ob wie in den Vorjahren Glühwein ausgeschenkt werden darf, stehe leider noch nicht fest, so Kalb.

Im Oberholz bei Allmenhausen kann am 12. Dezember kann an den eigenen Weihnachtsbaum wieder selbst Hand angelegt werden. Thüringen Forst bietet hier Blaufichten an. Die wachsen nicht auf einer Plantage, sondern in freier Natur. Ab 9 Uhr kann gesägt werden. Handsäge und Handschuhe sind selbst mitzubringen, erinnert Forstamtsleiter Uli Klüßendorf. Die Bäume werden jedes Jahr nachgepflanzt. Selbst einen unerwarteten Ansturm könnten die Forstleute verkraften: „Tausend Leute könnten wir schon mit einem Baum versorgen“, schmunzelt der Forstamtsleiter.

Allmenhäuser übernahmen in den vergangenen Jahren immer die Versorgung der Besucher mit Bratwurst und Glühwein. Ob das auch in diesem Jahr der Fall ist, vermochte der Forstamtsleiter mit Blick auf die Coronabestimmungen am Dienstag nicht zu sagen.