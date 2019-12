Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmann besucht Oldisleben

Karussell, Glühwein, Posaunenklänge, Gulasch aus der Feldküche der Feuerwehr – auch in Oldisleben war am Wochenende Weihnachtsmarkt. Mit seiner großen Tanne, dem bunten Bühnenprogramm und den zahlreichen Ständen kann der Oldislebener Markt locker mit den Märkten der größeren Nachbarn in der Umgebung mithalten. Das wissen auch die Oldislebener. In großer Zahl kamen sie zum Schulplatz, bummelten um die Stände, schwatzten und ließen es sich schmecken. Natürlich war auch der Weihnachtsmann unterwegs und holte für die jüngeren Marktbesucher kleine Gaben aus seinem großen Geschenkesack.