Weihnachtswunschbaum mit vielen Wünschen

Artern. Wer einem Kind zum Weihnachtsfest eine Freude bereiten möchte, kann ab sofort im Edeka-Markt in Artern zuschlagen. Dort schmückten Gaby Schmidt und Doris Gloede am Montag wieder den Weihnachtswunschbaum und hängten Wünsche nach Stiften, Bastelmaterial, Büchern, Knete, einer Federmappe oder Gesellschaftsspielen auf. Letzter Abgabetermin für die Weihnachtspäckchen ist der 15. Dezember, entweder bei der Thinka auf dem Königstuhl oder direkt im Markt. Der Einkaufsmarkt unterstützt die Aktion der Arterner Sozialeinrichtungen seit Anbeginn. Wie erstmals im Vorjahr hängen auch diesmal wieder Wünsche älterer Menschen am Baum, die allein leben und keine Angehörigen haben. Sie wünschen sich zum Beispiel eine Rätselzeitschrift oder eine CD mit Weihnachtsliedern. Da es erstmals seit Beginn der Aktion vor acht Jahren coronabedingt keine Weihnachtsfeier gibt, geht kurz vor dem Fest vielleicht ein Weihnachtsmann von Tür zu Tür, um die Geschenke zu verteilen.