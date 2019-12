Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtszauber und Bläserkonzert

Weihnachtsmärkte

Das Fest des Lichtes findet am Samstag im und am Heimathaus statt. 15 Uhr ist die Eröffnung. Es gibt ein Programm des Kindergartens „Gänseblümchen“, im Heimathaus ist die Kaffeetafel gedeckt. 16 Uhr gibt es die Überraschung aus dem Adventskalender, 17 Uhr singt der Kirchenchor Weihnachtslieder in der Kirche.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am Sonntag in der Orangerie statt. Die Eröffnung ist 14 Uhr. Zuvor gibt es in der Kirche um 13.30 Uhr eine musikalische Andacht. Am Vorabend, Samstag, ist in der Orangerie ab 18 Uhr Weihnachtskino.

In der Siedengasse findet am Sonntag von 16 bis 20 Uhr der nunmehr 13. Weihnachtsmarkt statt. Dazu laden die Anwohner, der Ortschaftsbürgermeister, Feuerwehr und Frauenverein ein.

Im Bereich der ehemaligen Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJB) ist am Samstag ab 14 Uhr der Weihnachtsmarkt.

„Weihnachtszauber“ heißt es am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Hof der Gemeinde. Die Helderbachtal-Musikanten und ein Gesangsduo werden ab 15 Uhr für besinnliche Stimmung sorgen.

Clingen. Die Weihnachtsscheune öffnet am Samstag von 11 bis 19 Uhr wieder ihre Tore. Kreatives und Selbstgemachtes gibt es. Eine Strohburg für Kinder, Ziegen und Alpakas zum Streicheln. um 15 Uhr beginnt das Bühnenprogramm.

Im Schlosshof ist am Samstag Weihnachtsmarkt. Um 15 Uhr treten die Kinder vom Kinderhaus auf, 16 Uhr die Kirmesjugend und 17 Uhr der Posaunenchor.

Am Samstag um 13 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in Ebeleben. 14 Uhr treten die Kinder der Grundschule und des Kindergartens auf. Es gibt ein Puppentheater und ein Karussell. Vereine und Händler bieten Weihnachtliches an.

Im und um das „Haus der Vereine“ wird Weihnachten gefeiert am Sonntag ab 14.30 Uhr.

Am Samstag ab 14 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchengelände. In der Kirche treten um 15 Uhr die Honawerschen Spatzen auf und singen Weihnachtslieder der Kastelruther Spatzen.

Adventskaffee

Familie Röse lädt am Samstag um 14 Uhr zum Adventskaffee in die Karl-Marx-Straße 1 (ehemaliges Gasthaus „Zur Tanne”) ein.

Konzerte

Am Sonntag findet um 15.30 Uhr in der Unterkirche das Adventskonzert der Kantorei Bad Frankenhausen und der Projektsänger unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann statt. Dargeboten werden traditionelle, aber auch moderne Advents- und Weihnachtslieder. Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Flötengruppe unter der Leitung von Kerstin Dietrich wieder zu hören sein. Außerdem kann in diesem Jahr auch endlich wieder die Große Strobel-Orgel mit einem Teil der hochromantischen Weihnachtssonate von Otto Dienel erklingen. Der Eintritt ist frei.

Im Blauen Saal des Schlosses stehen am Sonntag zum Schlosskonzert die Bläser des Loh-Orchesters im Mittelpunkt. Um 11 Uhr beginnt das Konzert.

Ebenfalls am Sonntag sind im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Landesmusikakademie, Noten mit Dip, alte Lieder und neue deutsche Musik zu hören mit Sammant. Um 11 Uhr beginnt das Konzert im Marstall des Sondershäuser Schlosses.

Der Frauenchor Berka tritt gemeinsam mit dem Frauenchor Obergebra im Bürgersaal der Cruciskirche auf. 16 Uhr beginnt das Konzert am Sonntag.

Um 17 Uhr wird im Achteckhaus das Weihnachtsoratorium – mal anders aufgeführt. Es ist eine Neuinszenierung nach Albert Schönberger mit dem Philharmonischem Chor Weimar, den Sondershäuser Madrigalisten und dem Albert-Fischer-Chor sowie dem Mitteldeutschen Kammerorchester.

Unter dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Clingen wird am Sonntag ab 15 Uhr gesungen.

Bastelnachmittag

Am Sonntag werden im Regionalmuseum Schneekugeln gebastelt. Ab 14 Uhr beginnt der Bastelspaß. Wer Lust hat, kann ein kleines Schraubglas und seine Lieblingsfigur, die wasserfest sein muss, mitbringen. Diese wird dann im Gläschen festgeklebt und konserviert. Schon hat jeder seine Unikat-Schneekugel. Der Bastelnachmittag ist im Museumseintritt enthalten.

Geflügelschau

Samstag und Sonntag ab 9 Uhr ist die Kreis-Rassegeflügelschau im Klubhaus Stocksen zu besichtigen.

Weihnachtsbaumschlagen

Thüringen Forst bietet am Samstag von 9 bis 13 Uhr an, Blaufichten am Oberholz bei Allmenhausen selbst zu schlagen. Sägen müssen mitgebracht werden.

Vernissage

Im Schlossmuseum wird um 14 Uhr die Ausstellung Hommage an Heinz Scharr, den verstorbenen Sondershäuser Künstler eröffnet.

Wanderungen

Die Natura-2000-Station Possen bietet am Sonntag ab 10 Uhr eine Wanderung durch den Possenwald. Startpunkt sind die Bebraer Teiche.

Schachfestival

Im alten Chausseehaus, Seehäuser Straße 1, findet am Freitag, Eröffnung ist 19.30 Uhr, und am Samstag ab 14 Uhr das 37. Capablanca-Schachfestival statt.