Ritter Gerwig von Kyffhausen empfängt die kleineren Besucher am Weltkindertag am Kyffhäuserdenkmal.

Kyffhäuser. Karussell, Spiele, Eis und die Barbarossa-Geschichte für kleine Besucher

Am 20. September wird am Kyffhäuser-Denkmal der Weltkindertag – in Thüringen ein Feiertag – in besonderer Weise begangen. Freuen dürfen sich Familien auf Karussellfahrten, Spiele, ein kleines Eis für Kinder bis 14 Jahre sowie eine Gutenberg-Presse, an der Erinnerungsstücke zum Kyffhäuser-Besuch gefertigt werden können. Um 11, 13 und 15 Uhr wird Ritter Gerwig die Barbarossa-Geschichte erzählen und die Kinder in die Schatztruhe greifen lassen.