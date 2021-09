Wer musste alles einem rotem Pkw ausweichen? Polizei sucht Autofahrer im Kyffhäuserkreis

Artern. Den Fahrer eines roten Autos sucht die Polizei im Kyffhäuserkreis seit Freitagmorgen. Der Mann hinterm Steuer gefährdete wahrscheinlich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Am Freitag, den 03.09.2021, gegen 6.50 Uhr, fuhr ein Pkw die L 1215 in Schlangenlinien von Nausitz kommend in Richtung Gehofen. Durch einen Zeugen, welcher hinter dem Pkw fuhr, wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug die Ortslage Artern über die L 3086 in Richtung Edersleben und dann die Landesgrenze Sachsen Anhalt überquerte. Weiterhin wurde bekannt, dass der Pkw, ein roter Renault Megane mit dem amtlichen Kennzeichen MSH-... auf seiner Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll und dabei entgegenkommende Fahrzeuge gefährdete.

Die Polizei Artern/Sondershausen sucht auf diesem Weg Fahrzeugführer, welche sich im Gegenverkehr zu dem betreffenden Fahrzeug befunden haben und diesem ausweichen bzw. abbremsen mussten. Die Fahrstrecke des Pkw erstreckte sich in der Zeit von 6.50 Uhr bis 7.10 Uhr von Nausitz in Richtung Gehofen und weiter über Reinsdorf in Richtung Artern, anschließend durch Artern hindurch in Richtung Edersleben und über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt. Hinweise können nimmt die Polizei unter folgenden Telefonnummern entgegen:

