Widerstand gegen neuen Markt

Nachdem Ortschaftsrat Artern und dem Bauausschuss des Stadtrates wird sich am kommenden Montag auch der Hauptausschuss erneut mit der Ermächtigung des Bürgermeisters zur Unterzeichnung eines städtebaulichen Vertrages mit der Firma Saller beschäftigen. Diese möchte eine Industriebrache an der Reinsdorfer Straße in Artern zu einer Sonderfläche für den Handel entwickeln. Dem Vernehmen nach soll dort ein neuer Rewe-Markt und Platz für einen Umzug der Kik-Filiale aus dem Einkaufszentrum an der Schönfelder Straße entstehen.

Über dieses Thema hat bereits der Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung ausführlich diskutiert (TA berichtete). Letzlich kamen die Abgeordneten zu dem mehrheitlichen Beschluss, eine Ermächtigung des Bürgermeisters zu empfehlen. Der Arterner Ortschaftsrat hatte sich zuvor mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Auch Einzelhändler aus Artern zeigen sich überhaupt nicht begeistert, von Sallers Ansinnen, einen weiteren Lebensmittelmarkt in Artern anzusiedeln.

„Schon jetzt werden die Leute auf dem Weg in die Arterner Innenstadt abgefangen. Aus Richtung Bad Frankenhausen gibt es Aldi, aus Richtung Sangerhausen Edeka und aus Richtung Kalbsrieth Netto. Da fehlt eben nur noch ein Markt aus Richtung Reinsdorf und die Innenstadt ist völlig abgeschnitten“, sagt Fleischermeister Otto Meyer, der seinen Laden in der Innenstadt von Artern betreibt. Wenn jetzt ein weiterer Markt hinzukäme, könne man die Bordsteine in der Innenstadt gleich dauerhaft hochklappen. Unterstützen würde es es hingegen, wenn sich ein Supermarkt in der Innenstadt ansiedeln würde, der somit die Kunden in die Innenstadt lockt. Als perfekten Standort dafür sehe er nach wie vor den Platz neben dem Großparkplatz in der Innenstadt. Laut Meyer habe die Supermarktkette Norma Interesse ihre Filialen wieder mehr in die Innenstädte zu verlegen. Das gelte auch für Artern. „Generell ist es traurig, was aus der Arterner Innenstadt geworden ist, das höre ich auch immer wieder gerade von älteren Kunden“, sagt Meyer. Denen gehe es nämlich nicht nur darum in den Geschäften einkaufen zu können. Vielmehr seien diese früher auch Treffpunkte für die Kontaktpflege gewesen.

Auch Uwe Baumann betreibt sein Geschäft für Spiel- und Schreibwaren mit integrierter Post-Filiale in der Innenstadt. Er könne über die Äußerungen einiger Ausschussmitglieder nur den Kopf schütteln, sagte er gegenüber unserer Zeitung nach der Sitzung des Bauausschusses, die er selbst vor Ort als Zuschauer verfolgte. Dem Bauausschuss hätten allerdings auch nur einseitige Informationen der Firma Saller vorgelegen, alle anderen Aspekte seien in der Diskussion außen vor gewesen. Er beklagt, das die Abgeordneten noch nicht das Gespräch mit den ortsansässigen Einzelhändlern gesucht haben und über deren Köpfe hinweg entscheiden würden. Auch er ist der Meinung, dass Artern bereits jetzt mit Einkaufsmärkten überversorgt ist. Zur Unterstützung seiner Meinung zieht er die Erhebung des Kaufkraftindex des statistischen Landesamtes aus 2017 für Artern heran. Demnach gab es damals schon rund 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche insgesamt für Aldi, Edeka, Norma, Netto und Lidl. In Sachen Umsatz würden diesen Fünf schon jetzt rund 11,5 Millionen Euro Überkapazität haben. „Bei einer Überkapazität von rund 40 Prozent ist ein weiterer Markt also blanker Unsinn“, betont Baumann.

„Die Rewe-Öffnungszeiten bis 22 Uhr würden zwar vielleicht den Berufstätigen entgegenkommen, aber eigentlich haben wir genügend Supermärkte in Artern bei der überschaubaren Einwohnerzahl“, sagt Konditormeister Uwe Trautmann, der in der Innenstadt seine Backstube mit angeschlossener Filiale betreibt. Als Konkurrenz für sein Geschäft würde er es lediglich empfinden, wenn sich in den neuen Einkaufszentrum auch wieder ein anderer Bäcker einmietet.

Weitere Informationen zum Thema gibt es hier.