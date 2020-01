Wie Voigtstedt vom Ausbau der Bahnstrecke profitierte

Im Jahr 1879 erfolgte im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bahnstrecke Erfurt-Artern-Sangerhausen ein Ausbau von Wegen und Straßen auch in der Gemeinde Voigtstedt. In diesem Zusammenhang erscheint es interessant, auf einige Daten und Überlieferungen aus unseren Quellen hinzuweisen. Diese Quellen sind die Chronik des Ortes Voigtstedt, einstmals von Frau Otto im Auftrag des Gemeinderates um Frau Kroschke zusammengestellt, ein Teil der Ortschronik vom Gemeindeamt Voigtstedt, sowie Recherchen, die in den neunziger Jahren von der ABM-Gruppe „Dorflehrpfad Voigtstedt“ aufgenommen wurden.

In der Chronik des Ortes steht dazu: „Zu den damaligen Straßenverhältnissen wird u. a. berichtet, dass Fuhrmänner mit drei sechsspännigen Wagen, die mit Korn beladen waren, erst nach Erleichterung der Wagen und mit mehr als sechs Pferden bespannt, vorwärts kamen. Die Fuhrleute kamen aus Nebra und wollten nach Artern. Die Nacht wurden die beladenen Wagen stehen gelassen und die Pferde in Kalbsrieth untergebracht. Dies geschah auf dem Kalbsriether Damm im Jahre 1756, wo unglaublicher Schmutz herrschte und die Achsen auf dem Kote schleiften. Man hatte also von Kalbsrieth bis Artern, eine Weglänge von etwa vier km, eineinhalb Tage mit achtzehn Pferden benötigt. Im alphabetischen Verzeichnis des Churfürstentums Sachsen von 1791 steht für Voigtstedt u.a., dass die Voigtstedter an dem Weg an der Bahn zur Zuckerfabrik Artern keine Rechte haben, da sie für Wegeverbesserung nichts zahlen. Zur Nutzung dieses Weges kann auf Antrag eine Erlaubnis gegen Gebühr erteilt werden.“ An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nunmehr klar ersichtlich ist, warum sich seit 1791 bezüglich eines möglichen Radweges entlang der Bahnlinie, der zudem noch zwei überregionale Radwanderwege verbinden würde, nichts tat.

Weiter in der Ortschronik: „Noch nach der Zeit des Eisenbahnanschlusses des alten Bergwerkdorfes Voigtstedt im Jahre 1879 waren die zwei Feldwege nach Arten in einem derart schlechtem Zustand, dass beschlossen wurde, den ,Vockstedtern’ einem bei jedem Wetter und mit allen Fuhren benutzbaren Weg zu liefern. Vom Bahnhof Voigtstedt bis zur Bundesstraße Artern-Sangerhausen entstand die noch heute bestehende Verbindungsstrecke. Erst 1925 wurde die Straße von Voigtstedt nach Edersleben entlang des Luisenwerkes von 1900 gebaut.“ Den Recherchen der ABM-Gruppe liegt ein Zeitungsausschnitt der Thüringer Allgemeinen bei, in dem das Folgende gedruckt ist: „1880 bekam Voigtstedt seinen langersehnten Haltepunkt. In großen Massen zogen in früher Morgenstunde jung und alt hinaus, um den zuerst haltenden Personenzug zu begrüßen. Die Nationalhymne wurde geschmettert, der Zug mit Girlanden und Kränzen geschmückt. Das Fahrpersonal erhielt einen Morgentrunk nebst Imbiss. Nun konnte der Zug mit mehreren Passagieren die Strecke Sangerhausen-Erfurt einweihen. Zur Erinnerung an diesen Tag pflanzten Schulkinder drei Kastanien auf dem Voigtstedter Bahnhofsplatz“.

Am 10. Juli 1901 wurde der Haltepunkt auch für den Frachtstückverkehr eröffnet. Die Abfertigung von Wagenladungen, Fahrzeugen, lebendigen Tieren und Sprengstoffen blieb aber ausgeschlossen. 1968 erhielt der Bahnhof Voigtstedt dann ein zweites Gleis und 1989 wurde eine Halbschranken-Anlage in Betrieb genommen. Im Jahr 1992 wurden die zwei Bahnübergänge erneuert und 1996/1997 wurde der Oberbau für die weiterführende Elektrifizierung der Bahnstrecke Sangerhausen-Erfurt errichtet. Seit Mitte 1997 verkehren elektrisch betriebene Züge mit Halt in Voigtstedt im Zweistundentakt in Richtung Sangerhausen und Erfurt.