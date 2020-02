Winterschläfer im Pfarrhaus von Wiehe

Drei Tage und zwei Nächte ihrer Winterferien haben rund ein Dutzend Ferienkinder wieder im Pfarrhaus in Wiehe verbracht. Hier lernten sich die Mädchen und Jungen aus den zum Kirchspiel gehörenden Orten nicht nur kennen, sondern befassten sich mit Gemeindepädagoge Günter Werner mit Geschichten aus der Bibel. Diesmal stand Joseph und seine Träume im Mittelpunkt. Es wurde gesungen, gebetet, gespielt und natürlich Ausflüge gemacht, wie hier in den Schlossgarten. Initiator der inzwischen 11. Winterschlaf-im-Pfarrhaus-Woche ist der Gemeindepädagoge selbst, der damit das Interesse der Kinder an einem Pfarrhaus wecken will.