Winziges Winter-Wunder

Mit dem Winter war bislang noch nicht sonderlich viel los. Ein paar Nachtfröste, ein bisschen Kälte am Tag, etwas Nebel, zugefrorene Autofenster, zwei Tage lang weiße Bäume. Da hatten andere Winter um diese Zeit schon eine ganz andere Bilanz vorzuweisen.

Und weil der Winter nicht in die Puschen kommt, schickt der Frühling schon mal seine ersten Boten vor: Winterlinge und Schneeglöckchen. Mit ihrem Auftritt verwandeln sie ihr kahles Umfeld in frühblühende Oasen, und alle Welt hält verzückt den Atem an.

Dabei gibt es ganz andere blühende Winter-Wunder. Die standen schon in voller Blüte, da war an Winterling & Co. noch nicht mal ansatzweise zu denken. Aber über die redet irgendwie kein Mensch. Auch mir fielen sie erst kurz nach Weihnachten auf, als ich mich beim Wäscheaufhängen nach einer heruntergefallenen Klammer bückte: Gänseblümchen! Zu Hunderten standen sie auf der Wiese! Und machten nicht den Eindruck, als seien sie gerade erst frisch aufgeblüht. Phänomenal!

Und darum wollen wir diese Zeilen einfach mal den Miniblümchen widmen. Auf jedem Rasen, in der kleinsten grünen Ecke, in jedem Garten steht die hübsche, kleine Blume so offensichtlich, aber gleichzeitig unscheinbar, dass man ihre bescheidene Schönheit glatt übersieht.