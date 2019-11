Artern. Arterns Solefreibad wurde in die Winterpause verabschiedet. Die neue Saison 2020 soll bereits am 16. Mai starten.

WLAN und feierlicher Saisonstart

Nach den letzten Verschönerungen durch zwei Leipziger Graffiti-Künstler hat sich Arterns Soleschwimmbad nun endgültig in die Winterpause verabschiedet. Vier Monate wird das Bad nun verwaist bleiben, ehe es an die Vorbereitung der Freibadsaison 2020 geht.

„Die wollen wir nicht wie bisher erst im Juni, sondern bereits am 16. Mai eröffnen“, kündigt Schwimmmeister Marcel Junker schon jetzt an. Dabei solle der Start in die neue Badesaison sind sang- und klanglos erfolgen, sondern mit einem Fest. „Wir wollen die Eröffnung feierlich vornehmen und nicht wie bisher einfach nur die Tür aufschließen und die Leute kommen rein“, so der Schwimmmeister, der den Winter über in der Stadtverwaltung arbeiten, aber auch immer mal wieder im Solebad nach dem Rechten sehen wird.

Ende März/Anfang April soll das Bad aus der Winterruhe geholt werden. Dann müssen noch ein paar Pflasterarbeiten am Becken durchgeführt werden, dafür holen wir derzeit die Angebote ein“, sagt Junker. Auch WLAN soll es 2020 geben im Bad und der Schwimmmeister hofft, damit viele Jugendliche wieder zu einem Freibadbesuch zu bewegen.

140.000 Euro lässt sich die Stadt Artern nach den Worten von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) ihr Bad jährlich kosten. Gerade mal 30.000 Euro kommen durch die Eintrittsgelder wieder rein.