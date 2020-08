Wo einem im Kyffhäuserkreis Schachbretter um die Ohren fliegen

Schachbretter fliegen dem Spaziergänger derzeit auf einigen Wiesen im Kyffhäuserkreis – hier auf der Kahlen Schmücke bei Gorsleben – um die Ohren. Das Schachbrett oder auch Damenbrett (Melanargia galathea) ist in Schmetterling aus der Unterfamilie der Augenfalter. Der Schmetterling des Jahres 2019 ist eine sehr weit verbreitete und variable Art, die sich in trockenen, grasbewachsenen Gegenden wohlfühlt. Auch Kalkmagerrasen an sonnigen Hängen zählen zu den bevorzugten Standorten.