Wohngemeinschaft für Senioren

Neugierig recken sich die Hälse der Oldislebener, wenn sie an der ehemaligen Sozialstation vorbeikommen. In der Straße Am Höckfeld wird seit dem Frühjahr gebaut. Neuer Eigentümer des Grundstücks und Bauherr ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die will aus der einstigen Kinderkrippe ein Wohnobjekt für ältere Leute machen – eine so genannte Senioren-WG.

„In der Wohngemeinschaft haben alle Senioren ein eigenes Appartement in der Größe zwischen 25 und 30 Quadratmeter sowie ein eigenes Bad. Dazu hat jede WG eine eigene Wohnküche, die sich alle Senioren teilen“, beschreibt Awo-Sprecher Dirk Gersdorf in Erfurt das Projekt.

In der großen Wohnküche soll sich das gemeinschaftliche Leben abspielen: Hier können die Bewohner gemeinsam kochen und backen, gemeinsam sitzen und sich die Zeit vertreiben. Insgesamt zwei Wohngemeinschaften à zwölf Personen soll das Haus beherbergen. Rund um die Uhr werden sie dabei von Mitarbeitern betreut. „Diese sind für Hilfeleistungen etwa beim Anziehen oder beim Essen zubereiten da und schaffen für die Bewohner eine Tagesstruktur. Aber sie übernehmen keine Pflegedienste. Das muss dann ein Pflegedienst übernehmen“, stellt der Awo-Sprecher das Wohnangebot vor. Um in die Senioren-WG einziehen zu können, brauche die betreffende Person einen Pflegegrad. „Das Angebot richtet sich an Menschen, die körperlich noch gut drauf sind, aber aufgrund einer dementiellen Erkrankung Unterstützung brauchen, das Rundum-sorglos-Paket eines Pflegeheims aber noch nicht benötigen“, so Gersdorf.

Drei Millionen Euro investiert der Awo-Landesverband Thüringen in das neue Seniorenwohnangebot in Oldisleben. Die Bauarbeiten begannen erst mal mit Abbruch und Entkernen, inzwischen wird errichtet. Mit 300.000 Euro unterstützt die Deutsche Fernsehlotterie das Projekt. Ähnliche Umbauten finden derzeit auch in Ebeleben im Westteil des Kyffhäuserkreises sowie in Kindelbrück im benachbarten Landkreis Sömmerda statt. Eröffnung soll im August 2020 gefeiert werden. Für die Mitarbeiterstellen liegen schon die ersten Bewerbungen vor.