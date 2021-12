Wünsche warten auf Erfüller in Roßleben

Nele (von links), Zoë, Zoë, Luke, Vivien und Gabriel brachten die Wünsche der Kinder am Weihnachtswunschbaum in der Sparkassenfiliale in Roßleben an.

Roßleben. An zwei Orten können Passanten die Wünsche von Kindern wahr werden lassen.

Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses (MGH) Roßleben in der Stadt Weihnachtswunschbäume aufstellen. Das Prinzip ist ganz einfach. Passanten können sich einen Wunschzettel vom Baum nehmen und den Wunsch eines Kindes erfüllen und das Geschenk dann wieder vor Ort abgeben. So sollen vor allem auch sozial benachteiligte Kinder und Familien die Möglichkeit bekommen, zum Weihnachtsfest Geschenke austauschen zu können. Einige Kinder bestückten am Dienstagnachmittag zunächst einen Weihnachtswunschbaum in der Sparkassenfiliale in Roßleben und auch einen im örtlichen Rewe-Markt. Im Anschluss werden diese dann von Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses Roßleben abgeholt und an die Kinder verteilt.