Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Corona-Infizierten im Kyffhäuserkreis bleibt stabil

Momentan befänden sich drei Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf in stationärer Behandlung, einer davon müsse beatmet werden. Die Zahl der in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen liege bei 26. Ebenfalls 26 Menschen gelten wieder als genesen, so die Information aus dem Landratsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Einen Todesfall infolge der Pandemie habe der Landkreis nicht zu beklagen. Thiele richtete nochmals einen Appell an die Bürger, sich an die Allgemeinbestimmungen zu halten. „Wir haben bemerkt, dass es bei einigen Unverständnis gibt“, sagt er. So würden zum Beispiel an verschiedenen Tankstellen Leute zusammenkommen und damit gegen die Bestimmungen verstoßen. Entsprechende Kontrollen sollen weiterhin durchgeführt werden. Man würde dies keinesfalls aus Schikane, sondern nur aus medizinischer Notwendigkeit machen, betonte der Sprecher des Landratsamtes.