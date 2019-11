Ein junger Mann aus dem Kyffhäuserkreis, er ist Polizei und Justiz bekannt, stand in Sondershausen vor Gericht. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Wegen Betrug musste sich ein junger Mann in Sondershausen vor Gericht verantworten, der Tatvorwurf war in der Bewährungszeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Unrecht Geld kassiert

Kyffhäuserkreis. Betrug, so lautet der Vorwurf gegen einen jungen Mann, der im Kyffhäuserkreis wohnt. Polizei und Justiz ist er kein Unbekannter. Es gibt sechs Einträge im Bundeszentralregister. Dabei ging es beispielsweise um Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung, schwere räuberische Erpressung. Die Freiheitsstrafe wegen des letzten Vorwurfes wurde zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit gab es den neuen Tatvorwurf, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen den Fall schilderte.

Der junge Mann bezog finanzielle Leistungen von der Arbeitsagentur. Zwischendurch hatte er aber eine Beschäftigung aufgenommen. Darüber habe er, wie er sagte, die Agentur über das Callcenter informiert. Das Geld kam weiter, darauf habe er nicht reagiert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sache aufflog. Der junge Mann blieb dabei, er habe der Agentur eine Mitteilung gemacht. Nein, es habe keine Information gegeben, so die Reaktion der Agentur, solche Infos kämen an. Er hätte sich ja zudem auch mal melden können, dass er zu Unrecht Geld auf dem Konto hat. Das habe er nicht gemacht, so der Vorwurf.

Zu Unrecht habe der Mann etwa 500 Euro einbehalten. Das Gericht sprach gegen ihn eine Verwarnung aus, er hat eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen je 15 Euro zu zahlen, also insgesamt 750 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.