Zum Geburtstag sammeln die Züchter Spenden

Aller vierzehn Tage lädt der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen in den Wintermonaten zur Kleintierbörse in seine Ausstellungshalle am Ortsrand von Heldrungen ein. Am vergangenen Samstag jährte sich zudem auf den Tag genau die Vereinsgründung zum 45. Mal. Aus diesem erfreulichen Anlass veranstaltete der Verein parallel zum Börsenbetrieb eine Tombola.

Viele Taubenrassen gab es ebenfalls zu sehen. Foto: Patrick Weisheit Rund 50 Aussteller und 150 bis 200 Gäste waren es an diesem Samstag. Durchschnittliche Werte, wie Vereinschef Günter Brandt sagt. Dabei gehe es in erster Linie darum, die die Energiekosten für die Halle zu decken. Zu sehen gab es dieses Mal Hühner, Zwerghühner, Kaninchen, Zwergkaninchen, Tauben, Meerschweinchen, Puten und exotisches Ziergeflügel verschiedener Rassen. Die Tombola ohne Nieten, fand zugunsten des Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz statt. „Zu gewinnen gibt es Preise aus dem Privatbestand der Vereinsmitglieder sowie der Firma Toka aus Ringleben“, sagt Vereinsmitglied Renate Vetter. Sie selbst ist Gründungsmitglied des Vereins, war viele Jahre Schriftführerin und ist laut eigener Aussage das Mädchen für alles. Insgesamt kamen am Samstag 200 Euro zugunsten des Kinderhospizes, das sich vollständig aus Spenden finanziert, zusammen. Davon stammten 170 Euro aus den Losverkäufen und der Rest aus zwei Privatspenden. Gerade bei Kindern beliebt waren die vielen bunten Kaninchenrassen. Foto: Patrick Weisheit Seit vielen Jahren unterstützen die Geflügelzüchter auch den evangelischen Kindergarten in Heldrungen und arbeiten an der Instandhaltung ihrer Ausstellungshalle. Im vergangenen Jahr konnte in Eigenleistung die Decke neu gestrichen werden. „In diesem Jahr wollen wir das Vereinsheim neu vertäfeln und die Dachrinnen an der Halle instandsetzen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Günter Brandt an. „Das wir jetzt so gut dastehen, ist auch meinem Vorgänger Manfred Vetter zu verdanken, der sich 43 Jahre lang als Vereinsvorsitzender verdient gemacht hat“, sagt Brandt. Derzeit zählt der Verein elf Mitglieder aus verschiedenen Orten. Der Vereinsgeburtstag soll am 28. Februar intern mit Eheleuten und Freunden in der Veranstaltungshalle mit einem deftigen Dickbein-Essen gefeiert werden.