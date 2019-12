Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusätzliche Fahrt für Schüler der Schule Bottendorf

Wie jedes Jahr im Dezember nimmt die Bahn Fahrplanänderungen vor, die dazu führen, dass die Verkehrsgesellschaft Südharz mbH (VGS) die Bahnanschlusszeiten aktualisiert, wie einer Pressemitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist. Zudem sei das für die VGS Anlass, Anregungen zur Fahrplangestaltung einzubinden.

Zum 15. Dezember 2019 müssen sich die Fahrgäste der VGS jedoch nur auf wenige Änderungen im Regionalverkehr einstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich neben formellen Änderungen auch Neuerungen im Rahmen von Fahrzeitreduzierungen und Zeitanpassungen, die optimale Anbindungen ermöglichen, heißt es.

VGS-494 Saisonlinie Bad Frankenhausen-Kyffhäuser-Berga.

Diese attraktive Saisonlinie VGS-494 verkehrt ab dem 4. April 2020 wieder täglich an den Wochenenden und in den Sommerferien in Thüringen und Sachsen-Anhalt zwischen Bad Frankenhausen und Berga. Wie gewohnt können Fahrgäste die Rufbuslinie bis zu zwei Stunden vor Fahrtantritt telefonisch anmelden.

Neue Fahrtmöglichkeit auf der Linie VGS-483 bis Roßleben

Über eine zusätzliche Fahrt können sich Schüler der Grundschule in Bottendorf freuen. Dort verkehrt im Nachmittagsbereich die Linie VGS-483 (Roßleben-Schönewerda-Mönchpfiffel-Nikolausrieth-Allstedt) ab Bottendorf, Schule, bis nach Roßleben, Feldstraße, und ändert sich im Anschluss zur Linie VGS-482 über Langenroda bis nach Heldrungen, Stadt.

Darüber hinaus gelten laut Verkehrsgesellschaft zum Fahrplanwechsel angepasste Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen. Um den Fahrgästen auch weiterhin einen guten Überblick über das aktuelle Fahrtenangebot der VGS zu ermöglichen, erscheint zum 15. Dezember das neue Fahrplanbuch 2019/2020. Es kann in allen bekannten VGS-Serviceagenturen, beim Fahrpersonal und auf dem VGS-Betriebshof in Heldrungen gegen eine Schutzgebühr von 2.00 Euro erworben werden. Fahrgäste erhalten wie üblich detaillierte Informationen an den örtlichen Aushängen der Haltestellen, auf www.vgs-suedharzlinie.de sowie www.insa.de und unter der zentralen Rufnummer 0391/5363180.