Zwei Radwege für die Stadt Artern

Die Radwege-Initiativgruppe trat am Dienstagabend in Artern nach der Corona-Zwangspause wieder zusammen.

Die Stadt Artern besteht seit Anfang 2019 auch aus den Ortsteilen Voigtstedt und Heygendorf. Diese neue Verbundenheit soll auch durch Radwege untermauert werden. So der Tenor aus einer Versammlung der Initiativgruppe, die am Dienstagabend in Artern nach der Corona-Zwangspause wieder zusammentrat. In die Veranstaltung zum Radwegekonzept, die am 21. September in Sondershausen stattfindet, soll die Vertreterin des Arterner Stadtrates, Christine Zimmer, zwei Wünsche mitnehmen. Es sollen ein Radwirtschaftsweg zwischen Artern und Voigtstedt und ein touristischer Radweg von Mönchpfiffel-Nikolausrieth über Heygendorf und Kalbsrieth bis nach Ritteburg gebaut werden.