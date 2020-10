Zwei Rundgänge durch Artern

Die Leiterin des Seniorenprojektes „Bewegung und Begegnung im Quartier“, Monique Keßler, lädt am Dienstag, 20. Oktober, und am Donnerstag, 22. Oktober, zu zwei Quartiersbegehungen durch die Stadt ein. Treffpunkt am Dienstag 16 Uhr ist am Pestalozziplatz, und die Tour führt dann über Friedhof, Solgraben, Natur- und Kräuterheilgarten, Ankerallee und Talstraße.

Am Donnerstag ab 10 Uhr geht es los vor dem Projektbüro von Thinka. An diesem Tag soll der Königstuhl nach allen projektspezifischen Aspekten untersucht werden.