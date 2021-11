Zweite Runde der Hausmüllanalyse im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Firma Zeller GmbH wird Hausmülltonnen separat abholen und den Inhalt untersuchen.

Das Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft informiert, dass die Firma Zeller GmbH aus Leipzig im Auftrag des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises in dieser und der kommenden Woche den zweiten Teil der Hausmüllanalyse durchführt. In ausgewählten, für den Kreis repräsentativen Orten, werden die Restabfallbehälter am Entsorgungstag durch Mitarbeiter der Firma Zeller mit einem separaten Müllsammelfahrzeug geleert. Weitere Auskünfte unter Telefon: 03632/741340.