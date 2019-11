Abenteuerreich Fagati im Hainich nimmt Gestalt an

Kettensägen, Hämmern und schmissige Musik bildeten am Donnerstag eine ungewöhnliche Klangkulisse, die nicht recht zur nebelverhangenen Atmosphäre im ansonsten stillen Hainich passen wollte. Die Geräusche kamen von der Nachbarfläche des Forsthauses Thiemsburg. Hier, nur einen Steinwurf vom Eingang zum Nationalpark entfernt, laufen seit einigen Wochen die Bauarbeiten für den Abenteuerspielplatz „Das Reich des Fagati“.

Wobei das Wort Abenteuerspielplatz den Planern zufolge zu kurz gegriffen ist. Vielmehr soll bis Ende 2020 eine riesige Natur-, Märchen- und Lernwelt entstehen, die das Bildungs- und Mitmachangebot in der Wurzelhöhle ergänzt.

Bauarbeiten auch im Winter

Noch gleicht das fast 4000 Quadratmeter große Areal einer Schlammwüste. In den vergangenen Wochen wurde mit schwerem Gerät Erde bewegt und das Gelände neu modelliert. Zur Zeit sind Handwerker der Künstlerischen Holzgestaltung Bergmann damit beschäftigt, Baumhäuser, Kletter-Elemente und Rutschen zu errichten. Die Firma zeichnete bereits für die Spielgeräte in der Rumpelburg in Bad Langensalza verantwortlich. Schon jetzt stehen mehrere recht elfisch wirkende, leicht windschiefe Hütten auf den Holzpfählen. Eine Röhrenrutsche wartet derzeit noch in ihre Einzelteile zerlegt auf ihren Einbau.

„Die Arbeiten liegen gut im Plan. Wenn das Wetter mitspielt, wollen wir die Arbeiten so lange laufen lassen wie es geht. Das Bergwerk – also Röhren unter der Erde zum Durchklettern – soll bis Weihnachten fertig sein“, berichtet Michael Zilling, Betriebsleiter des Baumkronenpfades. Einen festen Eröffnungstermin gebe es nicht. Anvisiert ist das dritte oder vierte Quartal des kommenden Jahres. Dies hänge auch davon ab, wie gut die Begrünung anwachsen wird. Denn das Abenteuerreich soll sich zur Eröffnung in voller Pracht präsentieren. Die Natur in Form von Wiesen, Ranken, Sträuchern und Bäumen soll nur behutsam im Zaum gehalten werden und an manchen Stellen auch wild wuchern.

Namensgeber des Abenteuerreichs ist das Fagati, ein Hainich-Ureinwohner, dessen Name wiederum an die lateinische Bezeichnung der Buche, fagus, angelehnt ist. Das Fabelreich soll für Kinder jedes Alters geeignet sein. Die Stadt Bad Langensalza investiert mit Hilfe vom Land mehr als eine Million Euro.