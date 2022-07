Auf den Spuren großer Mühlhäuser Betriebe

Mühlhausen. Eine Führung durch Mühlhausen beleuchtet die bedeutenden Betriebe der Stadt. Was muss man tun, um teilzunehmen?

Auf die Spuren großer Mühlhäuser Betriebe können sich Interessierte bei einer Führung am Samstag, 9. Juli, begeben. Start ist um 14 Uhr am Sparkassengebäude in der Brückenstraße.

Fabrikschornsteine gehörten zur Geschichte der Stadt ebenso wie ihre wehrhaften Mauern und prächtigen Kirchen, heißt es in der Ankündigung. Es lohne, den Blick für diesen Aspekt der Stadtgeschichte zu schärfen, wirbt die Tourist-Info für eine Teilnahme. Im Fokus sollen die metallverarbeitenden Betriebe und die Elektronik stehen. Die Führung dauert etwa 90 Minuten, die Kosten: 7 Euro.

Eine Anmeldung zur Führung und der Erwerb der Tickets ist im Vorfeld bei der Tourist-Information erforderlich: Telefon 03601/ 404770.