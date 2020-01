Bad Langensalza und Bad Tennstedt bleiben Kurstädte

Auch in den nächsten zehn Jahren werden sich Bad Langensalza und Bad Tennstedt höchstwahrscheinlich als Kurstädte bezeichnen dürfen. Bad Langensalza ist ein Schwefel-Sole-Heilbad, Bad Tennstedt ein Kurort mit Heilquellen-Kurbetrieb. Zwar ist die endgültige Entscheidung über die Anerkennung des Kurstadt-Status in beiden Fällen noch nicht getroffen. Doch die Signale aus dem zuständigen Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft sind ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl.

Ministeriumssprecher Stefan Krauß sagte, dass beide Anerkennungsverfahren auf einem guten Weg, aber noch nicht abgeschlossen seien. Das Ministerium werde unmittelbar informieren, sobald die Entscheidung getroffen sei. Dann fügt er hinzu: „Im Übrigen muss niemand Sorge haben: Das formale Auslaufen des Kurort-Status‘ wäre zumindest für eine kurze Übergangsphase unschädlich, das heißt mit dem Auslaufen der bisherigen Anerkennung am 25. Februar im Falle Bad Tennstedts beziehungsweise am 21. März im Falle Bad Langensalzas sind keine unmittelbaren Konsequenzen verbunden, wenn sich – wie auch in diesen beiden vorliegenden Fällen – die weitere Perspektive bereits abzeichnet.“

Ende Oktober besichtigte eine Fachjury beide Städte und machte sich ein Bild. Im Dezember gab sie nach Informationen dieser Zeitung in einer Stellungnahme ans Ministerium die Empfehlung, den Kurstatus erneut zu genehmigen.

Auch Bad Tennstedt hat aus dem Ministerium bereits Signale bekommen, dass die Stadt den Kurstatus erneut erhält. Wie Bürgermeister Jens Weimann (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung weiterhin informierte, hat die Tourist-Information im Haus des Gastes das Siegel des Deutschen Tourismus-Verbands bekommen. Heißt: Sie darf sich jetzt auch offiziell als Tourist-Information bezeichnen. Auch jene Beherbergungsbetriebe, die lange Sorgenkind der Stadt waren, haben die Anforderungen erreicht. Mehr als die Hälfte der Gästebetten sind auf Drei-Sterne-Niveau.

Der sogenannte Kurpfennig, den das Land als Sonderlastenausgleich für die Kurorte zahlt, betrug in Bad Langensalza im vergangenen Jahr 655.000 Euro. Bad Tennstedt rechnet dieses Jahr mit 290.000 Euro.