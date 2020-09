Bad Langensalza: Wiebeckschüler gehen am Wandertag in die Luft

Warum wandern wenn wir auch fliegen können, dachten sich Fünftklässler der Wiebeckschule am Montag und zogen an ihrem Wandertag zum Flugplatz in Bad Langensalza. Dort hoben die Mädchen und Jungen ab und drehten jeweils eine Runde über der Stadt. „Meine erste Idee war, dass wir etwas über die Maschinen und das Fliegen lernen und vielleicht ein Bild mit den Schülern an einem Flugzeug machen können“, berichtet Kerstin Schulze, Klassenleiterin und Lehrerin für Deutsch und Musik. Doch dann habe der Flugsportverein Rundflüge angeboten. Die Kinder seien begeistert gewesen. Die Eltern, die Schulleitung und das Schulamt gaben ihren Segen.