Bad Langensalzaer Sportler erfolgreich in Berlin

Bad Langensalza. Elf Teilnehmer aus der Region treten für die Diako Thüringen bei den Special Olympics an und bringen viele Medaillen mit nach Hause.

Elf Sportler aus Bad Langensalza und Eisenach nahmen vom 19. bis 24. Juni an den nationalen Spielen der Special Olympics in Berlin teil. Bei den Meisterschaften für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung gingen knapp 4000 Athleten an den Start. Laut Thomas Kitter, Sport- und Physiotherapeut bei der Diako Thüringen, gab es dabei auch sogenannte Unified-Wettbewerbe, bei denen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung gemeinsam antraten.

Beim Tischtennis erreichten René Gra­bowski vom SV Empor Bad Langensalza und Lars Ortmann vom SV Töttelstädt Bronze. Ebenfalls Bronze erspielten sich Markus Kleindt (SV Wartburgstadt) und Frank Seyfarth aus Eisenach.

Bei den Leichtathleten zeigten sich die Bad Langensalzaer Norman Drüseberg, Steffen Carlstedt, Ron Schulstadt und Sven Hansen gut in Form und sicherten sich Silber in der 4x100-Meter-Staffel. Die Silbermedaille über 200 Meter sprang auch für Ron Schulstadt heraus sowie Gold über 100 Meter für Norman Drüseberg.

Sven Hansen konnte sich über Bronze bei den Sprints über die Distanz von 100 Metern freuen. Beim Kugelstoßen wurde Andreas Ludwig erst im dritten Durchgang von Platz 1 verdrängt und nahm eine Silbermedaille mit nach Bad Langensalza.