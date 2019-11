Bad Langensalzas Rosenkönigin zieht Kalendernummern

Rosenkönigin Johanna Borkowski zog am Dienstag aus 2000 Losen die Gewinn-Nummern der diesjährigen Lions-Adventskalender. Sponsoren steuerten knapp 60 Sachpreise und Gutscheine in Summe von 6000 Euro bei. Die Kalender sind nummeriert. Vom 1. bis 24. Dezember werden täglich die siegreichen Ziffern veröffentlicht. Hauptgewinn hinter Tür 24 ist ein Reisegutschein. Begleitet wurde die Ziehung von der Anwältin Caroline Hense, Lions-Präsident Sven Knappstein (links) und dem Projektverantwortlichen Jan Fischer. Einzelne Kalender stehen noch bis Ende November zum Verkauf. Für fünf Euro in der Tourist-Information, in der Salza-Buchhandlung, der Friederiken-Therme, im TUI-Reisebüro und bei Sport Schenk.