Bad Tennstedt: Auf Lebensreise mit Novalis

„Auf Lebensreise mit Novalis“ heißt die Ausstellung, die derzeit im Haus des Gastes in Bad Tennstedt zu sehen ist.

Bad Tennstedt. Den romantischen Dichter Novalis können Besucher derzeit in einer Ausstellung in Bad Tennstedt kennenlernen. Eine tragische Liebe prägte sein kurzes Leben.

Die Ausstellung „Auf Lebensreise mit Novalis“ in Bad Tennstedt nimmt die Besucher mit auf die Spuren des ungewöhnlichen Schriftstellers, der eigentlich Friedrich von Hardenberg hieß. Die Schau ist bis Samstag, 9. Juli, im Haus des Gastes zu sehen. Während der Öffnungszeiten bietet Regina Kallert, die die Ausstellung konzipierte, auch Führungen an.

Auf 15 Schautafeln ist das Leben und einzigartige literarische Schaffen des Dichters und Philosophen der deutschen Frühromantik dargestellt, der aus einem norddeutschen Adelsgeschlecht stammte. Obwohl er bereits mit 28 Jahren starb, hinterließ er ein beachtliches Werk, zu dem auch Aufzeichnungen zu Ästhetik, Geschichte, Philosophie, Politik, Religion und Naturwissenschaftsgeschichte gehören.

Eine Liebe, die über den frühen Tod hinaus währt

Die Ausstellung ist zur Novalis-Woche entstanden. In der Schau findet sich auch der Nachbau des Novalis-Hauses im Miniformat. Von Hardenberg hatte in Tennstedt von 1794 bis 1796 beim Amtmann Coelestin Just gewohnt, bei dem er Aktuarius war.

Thematisiert wird seine große und über den Tod hinaus gehende Liebe zu Sophie von Kühn, die in Grüningen im heutigen Kyffhäuserkreis lebte. Sie erkrankte an Leberentzündung und Lungentuberkulose und starb im Alter von 15 Jahren. Der frühe Tod der Verlobten stürzte den Dichter in eine Lebenskrise. Die Auseinandersetzung mit dem Verlust stellte sich für Novalis buchstäblich als ein Dialog mit dem Jenseits dar.

Die Öffnungszeiten: Samstag, 2. Juli, von 10 bis 12 Uhr, sowie Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr und Samstag, 9. Juli, von 10 bis 12 Uhr.