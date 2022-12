Bad Tennstedt lockt mit Fackelumzug, Märchenstunde und Theater

Zwei Jahre musste der Weihnachtsmarkt coronabedingt pausieren. Nun wird wieder auf den Markt eingeladen, um die Besucher in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Bad Tennstedt. In Bad Tennstedt gibt es nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder einen Weihnachtsmarkt. Die Vereine haben die Veranstaltung gemeinsam organisiert.

Der Baum auf dem Markt in Bad Tennstedt ist schon festlich geschmückt. Am Wochenende, 9. und 10. Dezember, soll wieder der Weihnachtsmarkt zahlreiche Gäste locken.

Der Kultur- und Heimatverein führte erneut Regie bei der Organisation. „Wir freuen uns, dass der Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann“, so die Vorsitzende Susann Schreiber. Auch diesmal sei dabei der Schulterschluss mit den anderen Vereinen der Stadt gelungen, die mit Ständen zum Gelingen des Weihnachtsmarkts beitragen.

Die Eröffnung ist am Freitag, 9. Dezember, um 17 Uhr. Zum Auftakt gehört ein Fackelumzug mit dem Musikverein. Dieser startet um 18 Uhr an der Seniorenresidenz in der Brauereistraße. Der Musikverein erfreut dann auch ab 20 Uhr mit weihnachtlichem Turmblasen vom Rathaus.

Am Samstag, 10. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr seine Pforten. Um 15 Uhr lädt der Frauenchor in den Ratskeller zu Kaffee und Kuchen. Um 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Um 16 Uhr erfreuen Quellprinzessin Moana und Zauberfee Laura mit einer Märchenstunde. Die Theatergruppe führt um 18 Uhr im Rathaussaal „Cinderellas Weihnacht“ auf.