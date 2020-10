Bad Tennstedt setzt auf drei Förderprogramme

In der Turmstraße wurde im vergangenen Jahr schon gearbeitet. Nun soll die Straße grundhaft saniert werden. Dafür hofft die Stadt auf Fördermittel. Im Bild ist Bürgermeister Jens Weimann.

Sie tragen Bezeichnungen wie Ipsi, BL-LZ oder BL-WnE/Si und versprechen viel Geld. Bei drei Förderprogrammen versucht Bad Tennstedt für kommendes Jahr einen Fuß in die Tür zu kriegen. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, in seiner Sitzung am 29. Oktober für die entsprechenden Jahresanträge zu stimmen.

Die Zustimmung darf als sicher gelten, immerhin könnten mit diesen Förderprogrammen im Idealfall mehr als zehn Bauprojekte in der Kurstadt geplant, begonnen oder fortgesetzt werden.

Das Spittel in der Bahnhofstraße könnte eine Museums- und Begegnungsstätte werden. Foto: Jens König / TA

Das alte Hospitalgebäudesoll wiederbelebt werden

Das Programm Ipsi meint den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier und ist besonders begehrt. Denn hier werden bis zu 90 Prozent der Kosten übernommen. Für vier Projekte beantragt Bad Tennstedt Geld aus diesem Topf. Der Jugendclub in der Bahnhofstraße soll energetisch auf Vordermann gebracht werden. 120.000 Euro Fördermittel braucht die Stadt dafür, verteilt auf 2021 und 2022. Ins Haus des Gastes, genutzt als Tourist-Information, Ausstellungsraum, Bürgerhaus und Bibliothek, sollen über zwei Jahre 100.000 Euro Fördergelder für die energetische Sanierung investiert werden.

Das alte Hospitalgebäude in der Bahnhofstraße soll saniert und zu einer Museums- und Begegnungsstätte umgebaut werden. Bis 2013 war das im 18. Jahrhundert erbaute Fachwerkhaus noch bewohnt – seitdem steht es leer. 1,2 Millionen Euro Fördermittel bräuchte es hierfür laut Antrag der Stadt, verteilt auf die Jahre bis 2023.

Für die energetische Sanierung und den Innenausbau des Sportzentrums sollen 295.000 Euro beantragt werden, ebenfalls gestreckt bis 2023. „Für das Sportzentrum stellen wir bereits zum dritten Mal den Antrag. Bisher sind wir nicht reingekommen, aber wir versuchen es weiter“, sagte Bürgermeister Jens Weimann (CDU) dazu.

Auch die Sanierung der Stadtmauer soll weitergehen. Hier eine Aufnahme vom Februar 2020. Im Bild sind (von rechts): Fabian Blass, Heiko Bansemer, Benjamin Kühn, Salin Amin, Mario Zöllner. Foto: Daniel Volkmann / TA

Auch private Bauherren können gefördert werden

Um Sicherungsmaßnahmen denkmalgeschützter Gebäude geht es bei den Anträgen für das Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Sicherung. Für die Alte Feuerwache sowie die Häuser Kurstraße 12 und Brückenstraße 9 werden in Summe 800.000 Euro beantragt, die im Falle der Zusage 2021 und 2022 fließen würden.

Das Programm Lebendige Zentren widmet sich dem Erhalt und der Entwicklung der Orts- und Stadtkerne. Folgerichtig will die Stadtverwaltung hier Projekte im Bereich der Altstadt geltend machen. Knapp 273.000 Euro aus diesem Fördertopf beantragt die Stadt allein für 2021. Darin enthalten sind st Geld für die weitere Sanierung der Trinitatis-Kirche sowie Zuschüsse für Bauprojekte von Privatpersonen, erklärt Jens Weimann.

Zudem sollen im nächsten Jahr die Planungen für Bauarbeiten an der Stadtmauer und der Fronveste, in der Kleinen Kirchgasse, in der Turmstraße und der Brückenstraße beginnen.

In der Brückenstraße sollen die Ufermauern instandgesetzt werden, diese bilden schon Beulen Richtung Wasser. Die Turmstraße soll grundhaft saniert werden.

Öffentliche Sitzung des Stadtrats Bad Tennstedt, 29. Oktober, 19 Uhr, Rathaussaal