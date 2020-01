Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten auf dem Rittergut Lützensömmern

Der Neubau des Tagungsgebäudes auf dem Rittergut hat begonnen. Die Baugrube ist bereits ausgehoben und abgedichtet worden. Nach einer Pause über den Jahreswechsel soll es dieser Tage weitergehen, die Bodenplatte als Fundament soll gegossen werden. Darüber informierte Dieter John, Geschäftsführer des Ritterguts. Richtig was zu sehen sein wird von dem neuen Domizil allerdings erst was, wenn die Zimmerleute ihre Arbeit aufnehmen. Das Gebäude soll in Holzrahmenbauweise errichtet werden und später 400 Quadratmeter Grundfläche bieten.

Seminare für Umgang mit Facebook, Twitter & Co Damit will der Verein Tagungshaus Rittergut das Platzproblem auf dem Gelände lösen. Denn das Ensemble mitten in Lützensömmern ist gefragt. Es bietet Übernachtungsmöglichkeiten, eine Küche, sowie Platz für Aktivitäten auf dem Freigelände und – begrenzt – auch im Innern. Bisher fehlt es jedoch an einem großen Seminarraum mit adäquater technischer Ausstattung. Das Tagungshaus soll sich einfügen in die generelle Ausrichtung des Rittergutes als Begegnungsstätte und ist ein Baustein in der strategischen Entwicklung. Denn künftig soll hier eine Internationale Kinder- und Jugendakademie Kenntnisse für das Leben in unserer global vernetzten Welt vermitteln. Die Medienkompetenz und Medienbildung soll das Profil des Rittergutes schärfen.