Bettwanzen machen einen Bogen um den Unstrut-Hainich-Kreis

Probleme mit Bettwanzen gibt’s im Unstrut-Hainich-Kreis kaum. Mit etwa 10 bis 20 Fällen habe er pro Jahr zu tun, sagte Yves Abrell, der in Anrode eine Firma für Schädlingsbekämpfung betreibt. „Bettwanzen treten vor allem in Ballungsgebieten auf, hier bei uns kaum, auch wenn sie zunehmen“, sagt er.

Hintergrund der Recherche dieser Zeitung ist der steigende Bettwanzenbefall in Erfurt. Dort haben Rettungsdienste, Kliniken und Vermieter zunehmend mit den winzigen Tieren zu kämpfen. So seien Bettwanzen immer häufiger eine Begleiterscheinung bei den Einsätzen von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Notärzten, bestätigte ein Feuerwehrsprecher.

Feuerwehr und Rettungsdienste nutzen Einweg-Materialien

Im Juli habe es einen Rettungsdiensteinsatz in einer Wohnung gegeben, in der ein so starker Befall herrschte, dass Nachbarwohnungen betroffen waren. Die komplette Rettungswagenbesatzung und der Notarzt seien vor Ort dekontaminiert worden.

Weder in Mühlhausen noch in Bad Langensalza gibt es derartige Probleme, bestätigen verschiedene Stellen. Das Hufeland-Klinikum genauso wie die Feuerwehr Mühlhausen und der Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung im Mühlhäuser Rathaus.

Kammerjäger werden in Deutschland immer öfter wegen Bettwanzen gerufen. Foto: Piotr Naskrecki / dpa

Auch Steven Dierbach, Stadtbrandmeister von Bad Langensalza, hat von diesem Problem bisher nichts gehört. Dennoch lasse er Vorsicht walten. „Wenn wir vom Rettungsdienst für Türöffnungen oder als Tragehilfe gerufen werden, will ich vorher genau wissen, um was es sich handelt, etwa bei ansteckenden Krankheiten“, sagt er. Schutzkleidung, von Einmalhandschuhen bis zu Ganzkörperanzügen, seien Teil der Ausrüstung.

Den Rettungsdienst im Unstrut-Hainich-Kreis übernimmt das Deutsche Rote Kreuz mit den Kreisverbänden Mühlhausen und Bad Langensalza. Michael Watterott, Vorstandsvorsitzender des DRK Mühlhausen, sagte Bettwanzen seien buchstäblich kein Thema. „Wir nutzen in den Rettungswagen generell Einmal-Laken und Einmal-Decken. Die sind aus Papier und werden danach entsorgt. Da setzt sich nichts fest und es hält den Aufwand in Grenzen“, sagte er.

Müll und Nager sind größere Probleme für Vermieter

Während die Reinigung eines Rettungswagens überschaubar ist, kann die Desinfektion einer Wohnung dauern. Eine von Bettwanzen befallene Wohnung muss mehrere Tage auf 60 Grad erhitzt werden. „Es geht nicht nur um die Luft, auch die Wände müssen auf diese Temperatur gebracht werden. Dann spaltet sich das Protein in den Tieren und sie verenden“, weiß Yves Abrell. Er selbst greife zur Bekämpfung allerdings auf herkömmliche Mittel wie Sprays oder Pulver zurück. Denn die Heizgeräte seien teuer in der Anschaffung und könnten nur mit Starkstrom betrieben werden.

Während die Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft Einheit 40.000 Euro im Jahr allein gegen Bettwanzen aufwenden muss, sind den hiesigen großen Vermietern keine Fälle bekannt. Unschöne Vorkommnisse gingen eher in die Richtung vermüllter Wohnungen oder einzelne Nager in Kellerräumen, bestätigten Sprecher der Städtischen Wohnungsgesellschaft Mühlhausen, der Wohnungbaugesellschaft und der Wohnungsbaugenossenschaft Bad Langensalza unisono. Das Prozedere im Falle eines Befalles wird allerdings unterschiedlich gehandhabt. Während die Schädlingsbekämpfung bei der SWG grundsätzlich Sache des Mieters wäre, müsste ein Befall in Bad Langensalza den Vermietern gemeldet werden. Eine Meldepflicht ans Gesundheitsamt besteht nicht.

Bettwanzen: So sehen sie aus, das fressen sie und so werden Sie sie wieder los

-> Vier bis acht Millimeter groß, rotbraun, behaart, nachtaktiv – verstecken sich tagsüber meist in kleinsten Ritzen.

-> Menschenblut ist einzige Nahrungsquelle, selten Tiere.

-> Wanzen beißen und saugen sich fest – mehrere rote in einer Reihe liegende Stellen – heftiger Juckreiz (oft erst nach Tagen).

-> Bisher sindkeine Übertragung von Infektionskrankheiten bekannt.

-> Bettwanzen können sich auch in der reinlichsten Umgebung ausbreiten.

-> Ein Weibchen trägt bis zu 300 Nachkommen in sich. Eine Bettwanze kann mehrere Monate ohne Nahrung überleben.

-> Mit Hausmitteln oder anderen Eigeninitiativen sind die Parasiten nicht dauerhaft zu bekämpfen.

Hilfe vom Profi:

-> Die Wohnung wird vier Wochen lang auf 60 Grad aufgeheizt. Der Mieter muss so lange ausziehen.

-> Auftragen von Trockeneis in Ritzen, zusätzlich punktuell Biozid.

Tipps: Oft werden Bettwanzen aus dem Urlaub mitgebracht:

-> Koffer im Hotel im Bad lagern, weit entfernt vom Bett.

-> Benutzte Unterwäsche und Schlafanzug sollten in einem verschlossenen Plastikbeutel in den Koffer gelegt werden.

-> Zuhause sollte der Koffer in der Wanne ausgepackt werden – an der glatten Wand der Wanne können Wanzen nicht hochkrabbeln.

-> Kleidungsstücke, ob getragen oder nicht, bei mindestens 60 Grad Celcius waschen.

-> Einzelne Wäschestücke verpackt einfrieren, bei minus 18 Grad überlebt keine Bettwanze.