Bewegung in der Gastronomie rund um Großengottern

Pächterwechsel, Verkäufe, Schließungen, volle Häuser: Die Gastronomie in der Landgemeinde Unstrut-Hainich ist in Bewegung. Allein in Großengottern gab es in den vergangenen Wochen einige Veränderungen.

Die Gaststätte im Bürgerhaus wird seit Anfang Februar nicht mehr bewirtschaftet. Die Gemeinde hat dem Pächter gekündigt, bestätigt Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler), ohne auf Details zu den Ursachen einzugehen. Ein neuer Pächter soll nun per Ausschreibung gefunden werden. Uwe Zehaczek gibt sich optimistisch, dass ein Nachfolger gefunden wird. „Das Objekt ist gut gelegen, am Ortsrand im Grünen, aber nicht zu weit entfernt. Es gibt genügend Parkplätze. Die Gaststätte und Küche ist komplett ausgestattet, auch eine Wohnung und eine Kegelbahn gibt es“, sagt er. Die Beispiele der Gaststätten in Mülverstedt und Heroldishausen zeigten, dass es trotz des allgemeinen Kneipensterbens auf dem Land und in den Städten gelingen könne, Wirtshäuser wieder mit Leben zu füllen.

Leerstand in Altengottern und Flarchheim

Leer stehen in der Landgemeinde derzeit die Gasthäuser in Altengottern und Flarchheim. In Großengottern steht das „Eiscafé Bley“, direkt an der Bundesstraße, zum Verkauf – aus Altersgründen. Aus dem gleichen Grund schloss im vergangenen Jahr auch die „Schankwirtschaft Bischoff“. Das ehemalige Gasthaus „Zur Krone“ ist schon seit einiger Zeit geschlossen. In Großengottern bleiben damit – neben Imbissmöglichkeiten – das Gasthaus „Zur goldenen Sonne“ sowie der Rasthof „Zur Grillmeise“.

Die „Goldene Sonne“ hat Freitag- und Sonntagabend geöffnet. Wer unter der Woche in Großengottern essen möchte, ist auf das Angebot von Volker Meißner angewiesen, dem Betreiber der „Grillmeise“. Die Bezeichnung Rasthof statt Gasthof assoziiert zunächst einen Anlaufpunkt für Lkw-Fahrer, die auf der Durchreise einen Happen essen wollen. Dass die „Grillmeise“ nicht mit einem Edelrestaurant gleichzusetzen ist, daraus macht Volker Meißner keinen Hehl.

„Bei uns gibt es bürgerliche Küche, keine gutbürgerliche. Statt Schweinefleisch mit Pfifferlingen gibt es Schnitzel, oder eine Soljanka, strammen Max, Hackepeter. Wir haben bis 21 Uhr warme Küche, nach Absprache auch länger. Im Sommer ist der Biergarten geöffnet“, sagt er. An den Wochenenden sei es allerdings schwierig, spontan einen Tisch zu bekommen. „Freitagabends sind wir zu 80 Prozent mit Feiern ausgebucht, dann ist geschlossene Gesellschaft“, sagt Volker Meißner.

Schichtarbeit macht Stammtische schwierig

Der gelernte Koch ist seit den 80er-Jahren in der Gastronomie tätig. Im Jahr 2000 übernahm er den Rasthof. Er weiß: Die Gastronomie ist ein hartes Geschäft und reicht heute alleine nicht mehr zum Überleben aus. Es braucht weitere Standbeine. Er und sein Team betreiben die Kantine des Räderherstellers Borbet in Bad Langensalza, beliefern Rentner mit Essen, richten Feiern aus, bewirten Versammlungen und Tagungen. Seit Monaten sucht er zwei zusätzliche Angestellte – bisher vergeblich.

Trotzdem das Geschäft brummt, ist Volker Meißner weniger optimistisch als der Bürgermeister, was die Zukunft der klassischen Kneipe betrifft. „Die Schützen, der Faschingsverein, die Feuerwehr, die Sportler und so weiter – alle haben sie ihre Vereinshäuser als Treffpunkt. Die Getränke holen sie günstig aus dem Supermarkt. Dann arbeiten viele in Schichten. Es ist heute kaum noch möglich, sich für eine feste Zeit am Stammtisch zu treffen“, sagt er.