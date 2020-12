Bundeswehr hilft in Hufeland-Klinikum aus - Thüringer Patienten nach Niedersachsen verlegt

Zwölf Panzergrenadiere aus der Kaserne Bad Salzungen unterstützten jetzt die Beschäftigten im Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza. Der ärztliche Direktor Michael Puderbach (rechts), Hygieneschwester Simone Fischer (vorne rechts) und die Standort-Pflegedienstleiterin Birgit Fischer-Mogk führten sie in ihre Aufgaben ein.

Bad Langensalza. Das Pflegepersonal im Hufeland-Klinikum arbeitet an der Belastungsgrenze. Erstmals werden Corona-Patienten aus Thüringen zur Behandlung in ein angrenzendes Bundesland verlegt werden.

Eine fünfte Corona-Station wurde im Hufeland-Klinikum eröffnet. Das Krankenhaus arbeite am Rand seiner personellen Kapazitäten, sagte Geschäftsführer Jens Kopp. Seit Mittwoch helfen zwölf Soldaten der Bundeswehr im Klinikum mit. Um eine drohende Überlastung des Krankenhauses zu verhindern, appelliert Kopp an die Bevölkerung, die Abstands-, und Hygieneregeln strikt einzuhalten. Denn vor allem durch private Treffen drohe eine weitere Ausbreitung von Corona. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Montag musste sich das Hufeland-Klinikum zeitweilig für die Aufnahme neuer Covid-Patienten abmelden: Die Kapazitätsgrenze war erreicht. Über die Weihnachstage war die Zahl der Virus-Patienten im Haus auf fast 80 gestiegen, so Jens Kopp. Inzwischen habe man die siebte Corona-Station eröffnet: Vier gibt es am Standort in Bad Langensalza, 3 in Mühlhausen. Eine der sieben ist eine Intensivstation, eine weitere ist IMC-Station mit erhöhter Betreuung. 95 Betten für Covid-Patienten halte man damit jetzt insgesamt vor, 25 Plätze waren am Mittwoch noch als Puffer frei.

Dass der Landkreis bereits jetzt schon höhere Zahlen meldet liegt daran, dass Patienten aus dem Kreis auch in Kliniken außerhalb liegen. Weil die Fallzahlen in der Region weiter steigen, müsse man sehen, ob der jetzt geschaffene Puffer noch reiche, sagt der Geschäftsführer. Weil inzwischen auch andere Kliniken an ihre Grenzen kommen, habe man sich ans Land gewandt. Dort werde geprüft, wie die Verteilung von Patienten thüringenweit besser zu koordinieren wäre, auch mit Blick auf Nachbarbundesländer. Ebenfalls wird dort geprüft, ob Patienten mit weniger schweren Symptomen etwa in Reha-Kliniken verlegt werden können.

Land um Hilfe bei Patientenverteilung gebeten

Wie das Gesundheitsministerium unter Berufung auf den Landkreis mitteilte, wolle man noch am Mittwoch die Verlegung von acht Patienten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nach Niedersachsen organisieren. Über weitere Maßnahmen werde in den nächsten Tagen entschieden. Von einer „prekären Situation der örtlichen Krankenhäuser“ sprach denn auch Landrat Harald Zanker (SPD). Er hatte darum erneut bei der Bundeswehr Unterstützung beantragt. Und die kam am Mittwoch: Zwölf Panzergrenadiere aus Bad Salzungen rückten in das Hufeland-Klinikum ein. Vorläufig bis zum 21. Januar unterstützen sie das Personal dort. Sie wurden direkt beim Antritt getestet und von der Bad Langensalzaer Pflegedienstleiterin Birgit Fischer-Mogk und Hygieneschwester Simone Fischer in ihre Aufgaben eingeführt. Wie nötig ihr Einsatz ist, unterstrich Jens Kopp: Zum einen seien auch unter den Hufeland-Beschäftigten inzwischen etliche erkrankt oder in Quarantäne. Zum anderen sei die Pflege von Covid-Patienten sehr aufwendig, auch, weil viele älter oder dement sind.

Alleine das häufigere An- und Ablegen des Vollschutzes dauere seine Zeit.

Die Soldaten werden im Rahmen des Programms „Helfende Hände“ vor allem Hilfsdienste auf den Stationen leisten, etwa in der Logistik. Pflegerische oder medizinische Arbeiten dürfen sie nicht übernehmen. Inzwischen setzt da Klinikum zur Unterstützung des Pflegebereich auch Mitarbeiter aus der eigenen Verwaltung ein, im ärztlichen Bereich, wo vor allem Internisten gefordert sind, helfen Kollegen aus dem Hufeland-MVZ mit.

Auch im Landratsamt helfen Soldaten

Auch Sanitäts-Soldaten hatte der Kreis angefordert. Die jedoch würden in den bundeswehreigenen medizinischen Einrichtungen ebenso dringend gebraucht, sagten Sven Zahn und Dominique Sellmann vom Kreisverbindungskommando (KVK). Über diese Schnittstelle zwischen Militär und Zivilbehörden wurden bereits zum dritten Mal Soldaten in den Kreis entsandt. Im März halfen erstmals überwiegend Reservisten bei der Kontaktverfolgung im Landratsamt.

Seit Oktober sind vier Soldaten vom Aufklärungsbataillons in Gotha im Gesundheitsamt tätig. Jens Kopp und der Ärztliche Direktor in Bad Langensalza, Michael Puderbach, begrüßten die elf Soldaten und eine Soldatin und bedankten sich für die Unterstützung. Die Helfer wohnen in den nächsten zwei Wochen in einem leerstehenden Trakt des Klinikums und arbeiten in zwei Schichten. „Wir fühlen uns gut aufgenommen“, sagten die „Führer vor Ort“ - so die offizielle Bezeichnung - Holger Ulrich und Linda Rogau. Auch Landrat Zanker teilte mit, er schätze das Engagement der Soldaten, die sich „problemlos und sehr motiviert in die übertragenen Aufgaben eingearbeitet haben und eine enorme Unterstützung in der Pandemie-Bekämpfung darstellen“.

Appell, Regeln einzuhalten und Kontakte zu vermeiden

Um einen Kollaps des Gesundheitswesens abzuwenden, müssten die Infizierten-Zahlen dringend gesenkt werden, sagte Jens Kopp. Er befürchte jedoch, dass es nach Silvester und Neujahr eine weitere Welle gebe, weil sich zuviele Menschen treffen oder die Regeln missachteten. Bereits Mitte Dezember hatten sich die Thüringer Kliniken mit einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung gewandt und appelliert, die Abstands- und Hygieneregeln Einzuhalten und Kontakte möglichst zu vermeiden.

