Debatte über Schulnetz im Unstrut-Hainich-Kreis beginnt

Der Schulnetzplan für den Unstrut-Hainich-Kreis wird in der kommenden Woche dem Kreistag vorgelegt. Die öffentliche Sitzung beginnt am 27. November um 16 Uhr im Audimax der Berufsschule in Mühlhausen. Der Plan soll vom bevorstehenden Schuljahr 2020/21 bis 2025/26 gelten. Ziel ist es laut Vorlage, den Plan in die Ausschüsse zu verweisen und nach ausführlicher Debatte „im ersten Quartal 2020“ zu beschließen.

Parallel dazu beginnt das vorgeschriebene Anhörungsverfahren: Neben den Kreistagsmitgliedern erhalten dazu die Schulleiter, die Gemeinden, in denen es Schulen gibt, und auch die Nachbarkreise den Entwurf. Der Schulnetzplan regelt die Standorte der staatlichen Bildungseinrichtungen von Grundschulen bis Förderzentren. Er soll laut Gesetz auch den gegenwärtigen und künftigen Bedarf anhand der Bevölkerungsentwicklung auflisten und alle Standorte detailliert betrachten, bis hin zu Profilen, Einzugsbereichen und Investitionen. Nötig ist der Beschluss auch, weil der Kreis keine aktuelle Fortschreibung des Schulnetzes hat, was der Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht als nicht gesetzeskonform kritisierte. Angesichts der Lage des Kreises dürften in der Debatte die Finanzen eine Rolle spielen.