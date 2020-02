Der rätselhafte 22. Februar in den Hainich-Dörfern

Am 22. Februar 2020 wird in vielen Orten vor allem eines gefeiert – Fasching. Aus dem Blickfeld gerät dabei ein Brauch, der in einer Handvoll Dörfer im Unstrut-Hainich-Kreis am 22. Februar gepflegt wird. In Flarchheim, Heroldishausen und Eigenrode wird der Peterstag gefeiert, auch in Kammerforst ist dieser Tag bekannt. In Langula wiederum wird der Nissel- oder auch Nisteltag begangen. Beiden Traditionen gemein ist, dass ihre Ursprünge im Dunkel der Geschichte liegen.

In der römisch-katholischen Kirche wird am 22. Februar Kathedra Petri gefeiert. Es erinnert an die Übernahme des römischen Bischofsstuhls durch den Apostel Petrus – daher der Name des Tages. Der Peterstag ist in Flarchheim und Eigenrode heute eine Mischung aus Kinderfasching und Austreibung des Winters. „Es stammt vermutlich aus vorchristlicher Zeit, als die Dämonen des Winters mit viel Lärm vertrieben werden sollten, um den Frühling zu begrüßen“, sagt Sabine Klippstein. Sie ist die Vorsitzende des Heimatvereins Flarchheim.

Ein Brauch am Peterstag war das Schaukeln in den Scheunen. Alle Kinder trafen sich in den Heulagern, in denen eine Schaukel befestigt war. Sie schaukelten so hoch, bis ihre Füße die Deckenbalken berührten und sangen dabei alte Reime im Flarchheimer Dialekt, berichtet Sabine Klippstein. Diese Erzählungen sind auch auf der Flarchheimer Webseite aufgeführt.

Peterstag in den 1990er-Jahren in Flarchheim ausgestorben

Später verkleideten sich die Kinder, zogen von Tür zu Tür und wünschten den Bauern mit Gedichten und Liedern eine gute Ernte. Beim Peterstag standen also die Kinder schon immer im Mittelpunkt. Die Verkleidungen und der Zug durchs Dorf werden in Flarchheim und Eigenrode bis heute beibehalten. Am kommenden Samstag wird es in Flarchheim ab 15 Uhr eine Faschingsparty für Kinder auf dem Saal geben – mit Spielen, Musik und Naschereien. Gegen 18.30 / 19 Uhr ziehen dann Kinder und Eltern durch den Ort, mit viel Lärm.

Heute gibt es im Dorf wieder viele Kinder, die sich auf den Tag freuen. Dabei war es um den Peterstag auch in Flarchheim schon einmal geschehen. In den 1990er-Jahren starb die Tradition aus und wurde erst 2014 durch den Heimatverein wiederbelebt. „Warum der Peterstag nicht mehr begangen wurde, weiß ich nicht. Das traf auch andere Feste im Ort. Vermutlich weil es nur noch wenige Kinder gab“, sagt Sabine Klippstein.

Während die Flarchheimer im Zusammenhang mit dem Peterstag auch vom Nisteln sprechen, also dem rituellen Werfen von Samen und Spreu in den Häusern, spricht der Langulaer Ortschaftsbürgermeister Bodo Dittrich vom „Nisseln“. Offenbar ist es mehr als nur ein sprachlicher Unterschied. Denn der Nisseltag ist in Langula kein Tag, an dem das ganze Dorf zusammenkommt. Es geschieht eher im Familien- und Bekanntenkreis. „Wir besuchen wir unsere Paten und Großeltern, schenken ihnen Kleinigkeiten und bekommen selbst etwas – meist eine Brezel“, sagt Bodo Dittrich. Das Nisseln stamme von dem Brauch, den Paten mit etwas Spreu oder Spelzen – oder einfach Papier – an der Wange zu reiben und gute Wünsche zu überbringen.